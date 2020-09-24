7 закарпатських гастрономічних ідей, які здивують вас і ваших гостей

Скучили за нашими смачними добірками? Відтепер їх буде більше! Ми акцентуємо на локальних крафтових продуктах, які виробляються саме на Закарпатті. Бажано, аби вони були традиційними у модерній інтерпретації. Але непринципово, головне – наше. Розповідаємо, що ми нещодавно скуштували у крамницях та кафе. Ось наші попередні списки, які актуальні завжди. Тисніть сюди і сюди, тут і тут.

Нові сім ідей.

Суші-рол із солониною із закарпатської мангалиці

В Ужгороді є свій локальний рол – із солониною із закарпатської мангалиці. Навіть більше, його автори подали документи на патент ролу. Вся суть у салі. Адже воно зі свині-мангалиці, тобто дуже ніжне й екологічне. Щодо інших складників, то залишаємо інтригу. 🙂

Суші – завжди свято. Влаштуйте і собі.

Де скуштувати: в Sushi Uzh.

До теми:

Часник у сливі

Так, на Закарпатті вирощують часник. Турянський. І пропонують також часник у різних варіаціях, зі спеціями і навіть фруктами. Як ось цей – Турянський часник у сливі. Слива залишається нейтральною, тобто вона не ввібрала у себе часникову пікантність. Можливо, її варто було би підкреслити пряними травами, наприклад, розмарином. Зате часник насичений солодкістю, їси зубчик немов горішок. А ось сироп – симбіоз часнику і сливи. Дещо екзотичний, може урізноманітнити телятину, яловичину, свинину.

Де скуштувати: У Селиському ракаші, про який ми писали тут.

Хліб “Штефан”

Наш матеріал про хліб “Штефан” миттєво розлетівся інтернетом. Ще б пак, адже Валентин Штефаньо створив хліб за старовинним рецептом, а кульмінація в рецепті – крафтовий Селиський сир від Селиської сироварні. Ці паляниці розбирають найшвидше з усієї випічки. Не кожен встигає додому донести, а виставити в інстаграмі – тим паче. А ми встояли і сфотографували вдома. А вранці смакували з бельгійським козячим маслом із ужгородської крамниці Finom і брусничним варенням від мукачівського бренду Povna Banka.

Є певна романтика, аби вранці зазирнути у кондитерську Штефаньо із французьким шармом і придбати додому вишуканий хліб. Або ж забігти ввечері після роботи, аби мати смачненьке до сніданку.

Де скуштувати: у кондитерських Валентина Штефаньо в Ужгороді.

До теми:

Хумус

Додайте нетутешньої новизни своєму раціону. Якщо коротко про хумус, то це мікс нутового пюре (турецький горох), сезамової пасти, оливкової олії, часнику, лимонного соку, спецій. Трохи клопітно готувати його вдома, зате можете скуштувати власного виробництва у кафе Індіго. Пуделко хумусу вдома – і матимете швидкий, але ситний і корисний перекус. Можна просто з хлібом, але намащуйте щедро. Або зі свіжими овочами. Чи з томатами і олією. Чи з грибами.

Де скуштувати: в Ужгороді, в Indigo Shanti-Cafe на площі Петефі.

До теми: Як в Ужгороді організовують ранкові чаювання.

Масло Гхі

Масло Гхі – це топлене масло з коров’ячого молока. Тепле, затишне й дуже корисне. Ми натрапили на нього в тому ж Індіго, коли купували хумус. Гхі – також власного виробництва закладу. На ньому радять готувати, але й просто на скибці хліба – смачно. Це корисний жир, а жири необхідні нашому організму. Їх варто черпати в жирній рибі, авокадо, а гхі – також поживне джерело.

Де скуштувати: в Ужгороді, в Indigo Shanti-Cafe на площі Петефі, 34.

Варення Povna Banka

Хай буде літо в осені. Принаймні, вранці, на кухні, за сніданком. Надворі стає сіріше, тож додамо вдома ягідних кольорів. Лохина, брусниця, чорниця. До млинців, панкейків, сирників. Або ж Повну банку – в подарунок. Енергія гір і любов авторки – у кожному пуделку.

Детальніше про майстриню та її варення ми розповідали тут.

До теми:

Чіа-сніданок

Ще одна літня рефлексія – чіа-сніданок. Легкий, проте насичений. Солодкий, але в міру. Десерт і їжа – два в одному. Не всі вдома бавляться з чіа та ягідними композиціями, тому можна почати свій день з чіа у кафе.

Де скуштувати: у кондитерській Folks, в Ужгороді, вулиця Ференца Ракоці, 12.

Евеліна Гурницька, Varosh