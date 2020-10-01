8 закарпатських смаколиків, які прикрасять вашу п’ятницю і вихідні

Щоразу, коли буваємо в кафе та гастрономічних крамницях, фотографуємо їжу. І в нас є чудове виправдання, що це не тільки для інстаграму, а для редакційної статті. ♥ Адже прагнемо більше розповідати про місцеві страви й локальні продукти.

Спершу нагадаємо про наші попередні смачні списки, які завжди будуть вам у пригоді при плануванні домашнього меню, гостини та дозвілля у кафе.

А цього разу розповідаємо про такі позиції:

Креветки в келиху

Зовні – десерт. Насправді – королівські креветки у гостро-солодкому соусі. Це в Mollusca bar на набережній Незалежності, про який ми розповідали в матеріалі 4 гастролокації, які відкрилися в Ужгороді у вересні. Соус – вкрай яскравий, пікантний, але йому добре з креветками. Коштує 59 гривень. Тут важлива й атмосфера: субота, вечір, велелюдно в новому закладі і власне на набережній, проте затишно. Прохолода, зате ти в ковдрі. І ніхто не п’є чай, тільки просекко.

Локація: Mollusca bar, Ужгород, площа Пушкіна, 3.

Мідії у томатному і вершково-сирному соусах

Мідії пасують і на обід, і на вечерю. Пристойна каструлька м’яса мідій, теплий хліб – і ситість надовго. Томатний соус – радше нейтральний, з італійським пряним натяком. Вершково-сирний – гостріший, із часником. 49 грн за кожну порцію. Насолоджуйтеся.

Локація: Mollusca bar, Ужгород, площа Пушкіна, 3.

Піца XXL

Як часто ви обідаєте поза центром? Або ж замовляєте страви додому? І чи скуштували ви піцу в кожному закладі Ужгорода? Поза центром теж смачно готують. Рекомендуємо піцу від Dinner House Gulliver. XXL, справді гігантська, для родини чи компанії. З міксом сирів, м’яса, овочів.

Локація: Dinner House Gulliver, Ужгород, вул. Грибоєдова, 27.

Конопіца і трдельник

Відтепер піцу можна їсти і під час прогулянки. У матеріалі 4 гастролокації, які відкрилися в Ужгороді у вересні ми розповідали, що в Гірчичному зерні готують піцу в “конусі”, яку комфортно замовити, якщо поспішаєш. Вона смачна і тому, що насичена м’ясом, сиром, овочами, адже в конус вміщається більше начинки, ніж на звичну піцу.

У цьому ж місці є Трдельник – десерт, але за ситістю – як повноцінний перекус. Можете обрати хелсі-варіацію – просто з фруктами, ягодами. Або ж дозвольте собі чітміл – з шоколадом, вершками, карамеллю.

Локація: Conomania, Ужгород, провулок Гірчичне зерно.

Чизкейк

Чизкейк – немов візитна картка десертного меню, за ним можна зрозуміти якість усієї лінійки тістечок. І в багатьох закладах Ужгорода кондитери приділяють чизкейку значну увагу: експериментують зі змістом і формою, розробляють кілька варіацій, надають класичному рецепту свого власного модерного прочитання або ж повертаються до витоків “сирника з дитинства”. Цього разу ділимося чизкейком із Folks. Витончений, тендітний, але насичений, так само смачний, як і фотогенічний.

Локація: Folks, Ужгород, вул. Ракоці, 12.

Випічка з пекарні

Вираз “випічка з пекарні” звучить напрочуд затишно, еге ж? Восени її актуальність зростає до максимуму, адже солодкого хочеться і вранці, і ввечері. Тому важливо зберігати баланс у кількості і обирати винятково якість. Тобто в пекарні, якій довіряєте. Будете в Мукачеві – завітайте в пекарню Toscana. Бо ж це печиво з тріщинками – немов добра скандинавська книжка.

Локація: пекарня Toscana, Мукачево, вул. Пушкіна, 38.

Еспресо

Так, віднині розповідаємо і про каву. Адже скуштували її у всіх закладах міста, де знаються на каві. З усіх трьох закладів бренду Muffin найсмачніша кава, на нашу скромну думку, саме в Muffin. Espresso and brew bar на проспекті Свободи. Можливо, естетика впливає на смак? До речі, ця кава має природну солодкість, тож не потребує цукру. Самодостатня, завжди добре зварена. Й інстаграмна. ♥

Локація: Muffin. Espresso&brew bar, Ужгород, пр. Свободи, 36.

Евеліна Гурницька, Varosh