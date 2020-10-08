Що скуштувати у закарпатських кафе цими вихідними. 7 ідей

У нашій традиційній гастрономічній рубриці розповідаємо переважно про ужгородські ресторації та крамниці. Проте хочемо описувати продукти і страви з різних куточків області. Аби надихати вас частіше мандрувати Закарпаттям або ж замовляти локальні делікатеси додому. Отже, сім нових смаколиків від Varosh.

До речі, погляньте Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді.

І збережіть собі наші смачні списки, аби завжди мати ідеї, куди піти і що купити на домашню гостину чи в подарунок рідним.

Вурда з Баранова

Ідеально – завітати у вихідні на сироварню “Бараново”. Екскурсія сучасною сироварнею, музейні експонати, дегустаційна зала, ферма з овечками. Якщо ж ви не їдете в Бараново, Бараново їде до вас. Скуштуйте коров’ячу вурду вдома. Немов італійська рікота. Ніжна і природно солодка. Гарно поєднується з медом та горішками. Або ж доповнить пасту, овочеві салати, кашу, випічку.

Локація: ОСГ Бараново, Хустський район, с. Іза, вул. Центральна, 259. Можна замовляти онлайн.

Ріплянка в Колочаві

Чи любите ви село Колочава так, як любимо його ми? А ріплянку? Можливо, це нагода з’їздити на вікенд у креативне село на Міжгірщині? І там неодмінно відвідайте корчму “Četnická stanice”. Створена в будівлі колишньої жандармської управи, що діяла в Колочаві за Чехословаччини. Інтер’єр зображає стиль старої чеської хати. Тут готують чеські, українські та власне закарпатські страви. Неодмінно скуштуйте добру ріплянку.

І погляньте наш спецпроєкт до теми: Ольбрахт, Шугай, Колочава та українка з нагородою від Чехії: історія Наталії Тумарець та її родини

Локація: Četnická stanice, село Колочава, вул. Шевченка, 50-б.

Бограч

Скажете, що так банально – бограч. Але ж класно, що добрий бограч можна скуштувати і в Новому районі. Ситна порція, смачно, збалансованість текстур і приємна пікантність, посуд гарний, розумна ціна. Хороша ідея для швидкого гарячого обіду в місті.

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Локація: Chili Pizza, Ужгород, вул. Бестужева, 9, ТЦ Вопак.

Брускети з гарбузом

Брускети з гарбузом – легкий, але ситний перекус. Хрумкий багет, вершкова помазанка і соковитий гарбуз із контрастом гострих спецій. Немов осінь в Італії, погодьтеся.

Локація: Smagolino, Ужгород, Слов’янська набережна, 13.

Наткейк “Ківі-ожина”

Коли десерт без цукру, глютену і випічки. І його солодкість – від природи, а не штучна. Тонка основа із сухофруктів та кокосу, кеш’ю-мус із ягодами чорниці або ожини, кислинка ківі. Кольорове літо посеред осені.

Локація: Chia, Ужгород, Слов’янська набережна, 1.

Макарон

Кондитери перевтілюють класичні маленькі макарони (так, макарОни) у великі, з пристойним шаром начинки і навіть солодким декором. І рецепти стають багатограннішими, поєднують різні смакові відтінки. Скуштуйте всі, але неодмінно – з солоною карамеллю або “снікерс”.

Локація: punto G caffe, Ужгород, вул Швабська, 44.

Капучино

І наостанок – капучино. Так має виглядати грамотно приготований капучино. Без жодних бульбашок і з рівною коричневою кремою, яка має залишатися до останнього ковтка. Звісно, якщо ви не зруйнували структуру напою ложкою і цукром. До речі, добрий капучино, як і еспресо, не потребує цукру, адже і кава, і збите молоко мають природну солодкість.

Локація: Byron Espresso Bar, Ужгород, вул. Волошина, 14.

Евеліна Гурницька, Varosh