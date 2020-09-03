Що смакувати у вихідні на Закарпатті: Равликова піца, шоколад із оливковою олією і сіллю та ще 8 ідей

Ми повсякчас розповідаємо про гастрономічні новинки, акції і загалом смачну їжу в Ужгороді та по всьому Закарпаттю. Йдеться про страви, напої, десерти – в кафе, та крафтове виробництво – сири, лекварі, вино… Бажано – з локальним колоритом. Також ми звертаємо увагу на бонусні пропозиції, знижки. Як формуємо перелік? Спонтанно. Буваємо в кафе і крамницях, мандруємо, куштуємо, фотографуємо. Якщо посмакувало – додаємо в публікацію. Попередні три добірки перегляньте тут, тут і тут.

І ось нові ідеї.

Сніданок поза домом

Як часто ви снідаєте не вдома? Поза звичною рутиною, коли не завжди вранці хочеш/можеш готувати? З половинкою, друзями, колегами? Зрештою, наодинці, аби зібратися з думками і спланувати день. Як в інстаграмі, проте в реальності. ♥ Заплануйте собі сніданок у кафе. Так, саме сніданок, а не обід чи вечерю, як ми звикли зазвичай. Ранній у будні, чи бранч у вихідні. Запросіть близьких, почніть з ними день у новій для всіх атмосфері.

На фото – скрамбл із лососем, авокадо, зеленню, фетою і теплою булочкою.

Локація: Eat Me Cafe. Ужгород, вул. Волошина, 22.

Історія до теми: Що ужгородці готують на сніданок: 7 теплих історій та 50 атмосферних фото

Лимонад

Літо ще повернеться, а з ним і лимонади. Або ж лимонади повернуть літо! Просто замовте без льоду. Один ковток – і ще не осінь! Персик + ананас або диня + груша. Солодкі й насичені, немов смузі, якраз із літнім післясмаком для оксамитової осені. Що оберете, аби знов пірнути в тепло?

Локація: Plan B gastrobar. Ужгород, вул.Толстого, 3В.

Історія до теми: 10 нестандартних лимонадів в Ужгороді, які варто скуштувати цього літа

Мексиканська піца

Навіть якщо вже не буде спеки цієї осені, все одно влаштуйте пікнік на березі Ужа. Це така камерна європейська традиція – збиратися із друзями біля річки з пінтерестівським пікніком на картатій ковдрі. А можна і просто піцу замовити, доставлять вам гарячу, і ви зустрінете захід сонця смачно.

На фото: Мексиканська піца (велика) – з моцарелою, шинкою, салямі, беконом, бужениною, перцем чилі.

Локація: Перша Delizia. Ужгород, проспект Свободи, 45.

Равликова піца

Допоки тепло – мандруйте більше Закарпаттям і куштуйте локальну екзотику. Як-от равликову піцу. Пам’ятаєте, Федір Шандор розповідав про першу равликову піцу? Ми написали, а тепер скуштували. Така піца – це м’ясо равликів, Селиський сир, Турянський часник, томати – і все на домашній перепічці. Смачно і цінно, адже йдеться про винятково місцевий крафтовий продукт.

Локація: Хустський район, Нижнє Селище.

Равликовий сет

І якщо вже завітали на Равликову ферму, то скуштуйте дегустаційний сет. З соусами, джемом, бринзою… І, звісно, равликову ікру, яка за ціною друга у світі. Равлики – це незвично, комусь смакує, комусь – не надто. Але ж завжди цікаво куштувати щось нове і розвивати свої гастрономічні вподобання.

Локація: Хустський район, Нижнє Селище.

Крафтовий сир

У супермаркетах вкрай мало хорошого сиру. Він здебільшого пластиковий, але й коштує інколи як і крафтовий. Інша річ – локальний, із місцевої сироварні, з молока наших корів, кіз, буйволів, овець. Поруч із равликовою фермою – Селиська сироварня. Неодмінно завітайте і продегустуйте всі. Бо сир – не буденність, а направду десерт і свято. Як у французів. Замовте собі або надішліть друзям в інші міста, повірте, цей сир упішно доїде.

На фото: напівтвердий “Селиський” і твердий “Нарцис Карпат”.

Локація: Хустський район, с. Нижнє Селище, вул. Центральна 170.

Історії до теми:

Буйволині спеціалітети

Продукція з буйволиного молока – суцільна ніжність. М’який сир і твердий, бринза – такий витончений смак. І молоко освіжає! А згущене – натуральне, крафтове, делікатно-солодке. Після такого згущеного молока вже не захочеш фабричного. Скуштуйте і м’ясні спеціалітети.

Локація: Буйволина ферма “Райський куточок”, Хустський район, село Горінчово.

Конкорд

З осінню і десертів хочеться затишніших. Уже не так із фруктами та ягодами, радше – з шоколадом, карамеллю, мигдалем. Як Конкорд від Штефаньо. Крем-брюле, легкий шоколадний мус, мигдальний бісквіт – гармонійний симбіоз під шоколадною глазур’ю і мінімакаруном. Ідеально смакує в кондитерській саме на Духновича, в історичному антуражі і серед осінньої тиші.

Локація: Valentin & Valentina Shtefanyo, Ужгород, вул. Духновича, 16.

Історії до теми:

Шоколад із оливковою олією та сіллю

Так, це не закарпатський шоколад, іспанський. Проте його ідея може надихнути місцевих виробників крафтового шоколаду. Чорний шоколад із оливковою олією та морською сіллю. Так, поєднання не для всіх, але чудовий гастрономічний досвід. Кожен шматочок – немов три смакові етапи – стримана солодкість чорного шоколаду, масляниста текстура, солоний післясмак. Скільки всього можна вигадати із шоколадом – і це прекрасно!

Локація: FINOM Room, Ужгород, площа Корятовича, 5, провулок “Малий Уж”.

Історії до теми:

Кава

І наостанок – кава. Свіжообсмажена в Ужгороді. Світле обсмаження розкриває природні смакові відтінки зерна, кава не є прямолінійною, грає різними нотами, соковита така. Немов спіла слива і мед. Походження: Ethiopia. Різновид: Heirloom. Регіон: Tero Farm (Guji). Обробка: natural. Обсмаження: в Ужгороді. Ідеальна для еспресо та гейзерної кавоварки.

Локація: Riverside, Ужгород, площа Фенцика, 13.

Евеліна Гурницька, Varosh