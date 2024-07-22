Архітектурно-будівельний форум «Виклики та можливості Закарпаття» пройде днями на Закарпатті. На захід збираються архітектори, дизайнери, інвестори та забудовники Закарпаття та Західної України. Говоритимуть про виклики, з якими зустрілось Закарпаття в період повномасштабної війни в плані будівництва житла, соціальних обєктів та про те, як поєднати “старе місто” і новобудови.

— Проблеми конфлікту в забудові історичних районів міста зустрічаються не тільки в Ужгороді, а в багатьох містах, де є історична спадщина, — сказав Varosh один з організаторів форуму, координатор проектів Національної Спілка архітекторів України Олександр Барановський. — В Києві, Івано-Франківську, у Львові дуже багато таких проблем, водночас у Львові і в Києві є успішні приклади поєднання старого і нового. Ми хочемо ці приклади представити закарпатцям і навести фокус на проблеми, які існують в області.

Запорука успішності китичних моментів забудови, за словами Барановського, у виборі кращого проєктувальника, що можливо тільки на підставі конкурсів, у злагодженості дій проєктувальника, місцевої влади та забудовника, інвестора та місцевої громади.

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— Національна спілка архітектора — громадська організація, яка на добровільних засадах об’єднує архітекторів України з 1937 року. Ми є членом Всесвітньої асоціації архітекторів і якщо є якась проблема в нашої спільноти в якійсь області, наприклад, Закарпатській, то ми можемо зробити так, що це стане відомо в Європі і у всьому світі. Важелі впливу в нас є. До прикладу, в одній такій висотній будові в історичному районі Києва, за нашого сприяння, останній поверх навіть розібрали, — сказав архітектор.

Деталі форуму

На заході передбачено 4 платформи: про просторове планування, урбаністику та інклюзивність; будівництво та альтернативну енергетику; інтер’єрні рішення, що відповідають засадам сталого розвитку та ландшафтна архітектура.

Передбачена також дискусійна панель для обговорення підсумків Форуму та напрацювання практичних рекомендацій.

Форум «Виклики та можливості Закарпаття» стане майданчиком для обговорень питань житлової забудови міст Закарпаття, також готелів, ресторанів, комплексів відпочинку в Закарпатті. Дасть можливість зрозуміти, як краще будувати, які потреби ставити на перше місце.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне, проєкт забудови в Новому районі Ужгорода

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