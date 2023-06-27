Місце щасливих людей. Саша Секірін – про артпарк у Боздоському парку в Ужгороді

Ми зустрічаємося з Сашею Секіріним (саме так – Саша, а не Олександр – він просить звертатися до нього) за день до від’їзду до Києва, куди він вирушає на масштабний захід All Stars Birthday Dance Awards. Це – великий тематичний концерт вихованців найбільшої в Україні школи танців All Stars. Саша Секірін – засновник та ідейний натхненник цієї школи, яка до великої війни успішно функціонувала й розвивалася в Харкові.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Саша з родиною мешкає в Ужгороді. Йому ж належить ідея організувати в обласному центрі простір, який пропонував би мешканцям безкоштовні різноманітні активності.

Пам’ятаєте торішню історію в Ужгороді з облаштуванням артпарку на березі Ужа поблизу обласної філармонії? Ця ініціатива тоді викликала бурхливе обговорення й невдоволення серед містян. Зважаючи на різку реакцію громади, артпарк тоді з центру перенесли, і за кілька тижнів він відкрив свої двері відвідувачам у Боздоському парку.

Нещодавно в артпарку стартував уже другий літній сезон. Саша Секірін розповів Varоsh, що пропонує своїм відвідувачам артпарк; як організатори простору сприйняли первинну негативну реакцію на ініціативу та чому ужгородцям та гостям обласного центру варто навідатися в це місце щасливих людей.

Танцювальний центр All Stars у Харкові та переїзд в Ужгород

Я є одним із засновників та керівників найбільшого в Україні танцювального освітнього центру в Україні All Stars у Харкові. До початку повномасштабної війни у нас займалося 2 тисячі дітей, в команді працювало 100 людей. Загалом центр існує вже 16 років. В Харкові ми мали 5 філій, а нещодавно, вже під час великої війни, відкрили ще й філію у Києві. Місія нашого центру – робити людей щасливішими за допомогою танців та освіти. Танець в нашій роботі – це інструмент, з його допомогою ми підтримуємо дітей у їх особистісному зростанні, налагоджуємо контакт між батьками й дітьми, показуємо вихованцям їх унікальність, допомагаємо через танець знайти однодумців і друзів.

У січні 2022 року я на запрошення керівниці школи танцю «Бліц» Олени Камінської приїхав в Ужгород – провести тренінг для педагогів й менеджменту колективу. А вже за кілька тижнів потому, коли почалася повномасштабна війна, Олена набрала мене телефоном і запросила, за необхідності, приїжджати в Ужгород. У Харкові ми з родиною жили на Салтівці – районі, який першим прийняв на себе масовані ворожі удари. Тож вирішили пристати на пропозицію і виїхали в Ужгород.

Спершу після переїзду ми з товаришами-харків’янами активно волонтерили: створили організацію All Stars for Kharkiv, завдяки місцевим знайшли приміщення під склад і одразу почали відправляти на Харків гуманітарну допомогу. У травні почали думати про те, аби організувати якийсь благодійний концерт – так почалася серія благодійних заходів із виступами артистів з різних населених пунктів області.

Про ідею створення артпарку

На один із таких концертів прийшов мій друг, співзасновник артзаводу «Механіка» у Харкові Сергій Пилюгін.

Після концерту в розмові ми зійшлися на спільний думці, що було би круто зробити такий тематичний простір, який би слугував майданчиком для втілення різних мистецьких і творчих проєктів, і де б могли цікаво й наповнено проводити час батьки з дітками. Так почався відлік до появи нашого артпарку.

Ми з Сергієм розробили концепцію, подали в мерію проєкт, погодили його, у межах програми «Релокація бізнесу» перевезли з Харкова обладнання та устаткування: щось – із артзаводу «Механіка», щось – із нашого танцювального центру All Stars. І взялися до роботи.

Спершу почали монтувати локації на березі Ужа поблизу обласної філармонії, але майже одразу з’ясувалося, це – не дуже підходяще місце. Ідея розташувати артпарк поблизу річки у центрі міста зустріла несприйняття серед великої кількості містян. Нічого поганого на меті ми не мали, тож намагалися знайти правильний вихід із ситуації, який би всіх влаштував.

Напевно, у кожного є свої рецепти, як не опускати руки на шляху до мети в особливо важкі періоди життя. Мій рецепт – це завжди пам’ятати, навіщо я на цій землі, для чого взагалі живу.

Моє життєве кредо – це робити людей щасливішими через те, що вмію. Це й давало сили рухатися далі: ми знали, що якщо зараз доля нас привела в Ужгород, то ми маємо робити те, що вміємо якнайкраще, саме в Ужгороді та для ужгородців. А ще надихали містяни, які висловлювали слова підтримки: хтось писав у приватні повідомлення в соцмережах, хтось – просто підходив на вулиці. Багатьох із тих людей я навіть не знав, тож мені було подвійно приємно і важливо чути: «Сашо, ми бачили ваш проєкт, дякуємо за те, що ви робите, тримайтеся».

Разом із тим, ми вдячні ужгородцям, які звернули увагу на те, що варто було би підібрати більш доречну локацію: завдяки зауваженням ми переїхали в Боздоський парк, де нам зараз дуже затишно. Ми міцно полюбили Ужгород, нам дуже подобаються закарпатці, тож ми хочемо на справах, а не словами, бути корисними та потрібними для міста й містян.

Чим живе і як зустрічає відвідувачів артпарк сьогодні

Команда артпарку складається виключно з переселенців, які переїхали до Ужгорода з Харкова, Ірпіня та з Луганщини. Наш артпарк стоїть, так би мовити, на чотирьох китах – це культура, освіта, розваги та спорт для дітей, молоді та дорослих. Виходячи з цього, ми зорганізували простір так, аби кожен міг знайти собі тут заняття до душі. Працюємо щодня, утім, найбільш насичена програма, звісно, у вихідні.

В артпарку є різні зони, де дітки можуть ліпити, малювати, брати участь у різноманітних майстер-класах, які проводять благодійні організації, як от «Співдія», «Проліска», «Рука допомоги». При цьому, ми завжди кажемо, що раді ініціативам й від самих відвідувачів, тож тішимося, що батьки також не лишаються осторонь. Наприклад, нещодавно один із батьків, який займається спортивним орієнтуванням, провів відповідне заняття для дітей.

У нас діє літній кінотеатр «Під зорями», де на великому екрані щодня транслюються добрі дитячі мультфільми, а в окремі дні відбуваються програмні кінопокази. Є кілька фотозон, де можна зробити світлину на пам’ять або й узагалі влаштувати класну фотосесію.

Окремо ми облаштували пікнік-плейс, де можна взяти ракетки для бадмінтону, фрісбі, м’ячі. З наступного тижня в артпарку професійні інструктори проводитимуть заняття з фітнесу та йоги на свіжому повітрі.

Якщо хтось хоче просто відпочити чи повалятися на травичці, у нас для цього є пледи і каремати. Днями ось підходить бабуся, яка прийшла до нас ще зранку з онучкою, каже – дайте, будь ласка, каремат, ми тут у вас приляжемо на денний сон, не хочемо йти додому…

Є місце, де ввечері можна розпалювати багаття – діти завжди раді можливості посмажити сосиски чи маршмелоу.

Зараз намагаємось розвивати активніше освітній напрямок: влаштовуємо освітні майстер-класи, форуми, психологічні зустрічі, нетворкінги – аби люди знайомилися між собою, будували нові контакти, обмінювалися інформацією. Нещодавно на базі артпарку проводилася організована міськрадою зустріч із представниками бізнесу та крафтової індустрії «Ужгород – місто туризму».

Цьогоріч ми також зробили акцент на культурну програму, змонтували велику сцену, аби творчі колективи мали змогу виступати. Тут відбуваються танцювальні флешмоби, виступи артистів, музичних та творчих колективів, вистави лялькового театру. Ми раді всім, хто виявляє бажання ділитися своєю творчістю з відвідувачами артпарку.

Про монетизацію та плани на майбутнє

Місія нашого артпарку проста: це – місце щасливих людей, і ми хочемо, аби всі, хто завітав до нас у гості, стали трошечки щасливішими. Історія нашого простору – це не грантова і не фондова історія. Переважно вона заснована на ентузіазмі й завзятості та відданості людей, які задіяні в проєкті. Ми, насамперед, хотіли зорганізувати можливість безкоштовного родинного відпочинку, аби батьки мали куди піти з дітками відпочити й розважитися.

«Закриваємо» фінансово ті чи інші потреби за рахунок фудкорту, який ми облаштували на території артпарку і де готуємо страви для відвідувачів. Також надаємо можливість винаймати локацію для святкування днів народжень, проведення корпоративів для тімбілдінгів або бізнесових зустрічей – у нас є сцена та проектор. Зараз зважуємо, може, надаватимемо простір для проведення комерційних концертів.

Ми прагнемо, аби наш арпарк був і майданчиком для виступів артистів, творчих колективів і спілок. І, разом із тим, – комфортною платформою для бізнес-зустрічей та корпоративних заходів.

Плануємо працювати весь теплий сезон, до кінця вересня включно. Найперше у планах зараз – встановлення великої пісочниці для діток. Також хочемо облаштувати спортивний куточок з турніками, лазівками, рукоходами. Можливо, хтось, хто читатиме це, захоче допомогти або має матеріали відповідні – ми будемо тільки раді. Батьки часто і зараз вже долучаються: окрім того, що проводять заходи, також приносять іграшки, щось, що є вдома або чим хочуть поділитися. І ми завжди з того тішимося, бо це дуже приємно, коли відвідувачі хочуть зробити наш спільний простір ще більш облаштованим.

Мені дуже подобається Ужгород, я навіть став тут ФОПом, а коли десь у відрядженнях зустрічаю когось із Закарпаття, радію, мовляв, зустрів земляка.

І найдужче хочу, аби ми разом вкладалися у розвиток нашого спільного простору проживання, щоб разом втілювали спільні й корисні для громади цілі, серед яких обов’язково має бути місце для безкоштовного надихаючого відпочинку для дітей та батьків.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані співрозмовником