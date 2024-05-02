Інклюзивна дитяча футбольна секція діє другий рік в Ужгороді

В Ужгороді вже другий рік діє інклюзивна футбольна секція. Щотижня у вівторок та четвер тренери Закарпатської асоціації футболу займаються із дітьми з інвалідністю та з особливими освітніми потребами. Наразі на заняття приходять 8-16 дітей, розповів Varosh волонтер, тренер Валерій Шкура.

Ініціатива виникла в Асоціації футболу України, вони запропонували регіональним Асоціаціям підтримати такий проєкт і всі Асоціації погодилися. Цьому проєкту вже другий рік, в Ужгороді планують цього року провести дві сесії по 20 занять, як і торік.

— Ми пробуємо підтримати їхній фізичний стан і хоча б трішечки навчити азів футболу, — розповів Валерій Шкура. — Діти важкі, більшість з них, на жаль, не говорить і добре, якщо чують і розуміють нас, тренерів… В основному в нас займаються діти з порушеннями психіки — з синдромом Дауна. аутизмом, гіперактивністю. В них дуже багато енергії, діти можуть виплеснути її на футбольному полі, вибігатися і вистрибатись досхочу. В нас працюють два волонтери і ми пробуємо навчити діток базовим діям з м’ячем: щоб вони могли копати і зупиняти м’яч, щоб вони розуміли, що потрібно забити м’яч у ворота.

Тренер розповів, що є діти з легкою формою аутизму, які пісня занять в їхній секції ходять займатися в місцеву спортивну школу — хто в спортивні секції футболу, а хтось пішов пробувати себе в легкій атлетиці.

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Раді кожній дитині

Після невеличкої розминки, стрибків та присідань тренери на заняттях починають з дітьми практикувати техніки передач, проводити мінімальні удари по воротах.

Наразі тільки Асоціація футболу України запропонувала створити інклюзивні дитячі секції. Асоціація футболу Закарпаття розмісила оголошення про набір групи в себе на сайті та сторінці у Фейсбуці, Федерація розіслала запрошення директорам усіх навчальних закладів.

— Дітей, які перестали займатися через те, що не можуть — немає. Є такі, хто поїхав з Ужгорода, були дітки, які приїхали до нас зі східних областей, то вони або виїхали за кордон чи повернулися додому. Інші приходять і ще приводять своїх знайомих, — розповів Валерій Шкура. — Ми раді кожній дитині, яка до нас приходить і приймаємо дітей навіть тепер, посеред року.

Заняття проходять на базі Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів на вул.Загорській, 28.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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