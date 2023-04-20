Фотовиставку з історіями 50 переселенців, які з початком війни опинились в Ужгороді, відкрили на площі Театральній

Фотовиставка Ужгородського прес-клубу «Переселенці на Закарпатті: життя без стереотипів» відкрилась на площі Театральній в Ужгороді. Проєкт охоплює 50 історій українців, що переїхали на Закарпаття через повномасштабне вторгнення Росії і знайшли тут другий дім.

До фото кожної людини, яка стала героєм фотовиставки, опублікована поряд її коротка історія про те, як це — бути мігрантом усередині своєї країни, кардинально змінювати життя чи починати його спочатку, звикати до іншого темпу, розуміти ніби своїх, та все ж інших людей, розпочинати власну справу чи навпаки довго шукати роботу, знаходити нових друзів, родичів, «пускати коріння» чи «сидіти на валізах»?

Фотографували людей Наталія Боднар, Сергій Ваганов (Маріуполь), Сергій Гудак, Сергій Денисенко, Влада Мазур, Аня Семенюк, Євген Смірнов, Володимир Хила. Історії ж людей записали журналісти.

Як розповіла Varosh Ірина Бреза, голова пресклубу, виставка експонуватиметься на площі до кінця дня та частина її виставлятиметься впродовж вихідних у рамках фестивалю “Сакура-Фест”. Згодом проєкт помандрує містами Закарпаття.

Захід здійснюється у рамках проєкту Ужгородського прес-клубу за підтримки Посольства США в Україні.

Varosh

Фото Ужгородського пресклубу

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