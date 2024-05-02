Міська рада Ужгорода відповіла на петицію щодо обрізки Липової алеї

У березні міська рада Ужгорода проводила обстеження Липової алеї, щоб виявити сухі та пошкоджені гілки, які потрібно обрізати. Ужгородці, екоактивісти, які долучилися до огляду, також фіксували всі гілки і сформували петицію до міськради з проханням заборонити на проведення будь-яких дій та втручань з догляду за деревами на Липовій алеї та долучити арбористів до догляду за липами.

Вчора міська рада відповіла на петицію і ця відповідь збентежила ужгородців. У ній йшлося, що “письмові зауваження до акту, сформовані відповідно до вимог чинного законодавства не надано. Враховуючи зазначене, в ході експлуатації об’єкту благоустрою — масового відпочинку населення та гостей міста, буде здійснюватися догляд за насадженнями, в т.ч. санітарна обрізка дерев у обсязі, що потребує безпечній експлуатації об’єкту“.

Запрошений арборист консультуватиме, як правильно обрізати дерева в Ужгороді

— На нашу думку, та робота з огляду дерев, яка проведена комісією, має бути відображена в акті більш чітко. Формулювання «санітарна обрізка» нівелює усі зусилля комісії і не дає достатньо інформації виконавцю робіт. А це ставить під сумнів якість виконання робіт з обрізки, кількість гілок, що потрібно обрізати на кожному дереві та визначення, які саме гілки потрібно обрізати. Формулювання «санітарна обрізка» заважає виконавцю робіт чітко визначити вартість робіт з обрізки, — пояснили Varosh в ГО “ФОРЗА”. — Ми намагалися максимально все і для всіх сторін пояснити у наших пропозиціях, а відповідь на петицію свідчить про те, що міськраді це не потрібно…

Varosh звернувся по коментар до міськради:

— Без гострої потреби Липову алею ніхто не обрізатиме, — сказала Varosh заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик. — Алею планово ніхто не обрізатиме, обрізка здійснюватиметься тільки в разі гострої потреби, за екстрених погодних умов тощо. Ми врахували всі пропозиції екоактивістів.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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