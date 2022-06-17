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Як локальна кулінарія та мистецтво допомагає забути жахи війни — історії з прихистку в Перечині

17 Червня 2022 10

Одеситка Анна до війни керувала центром мистецтв та працювала в комп’ютерній академії. Тепер дівчина за допомогою мистецтва допомагає переселенцям у Перечині позбутися тривоги та повернути емоційні сили. Ольга з Охтирки — адвокатка, тож зараз займається питаннями вимушених переселенців.

Обидві жінки знайшли заняття завдяки Благодійному фонду «Центр громадських ініціатив», який вже понад 20 років діє у Перечині. Якщо донедавна громадська організація займалася розвитком демократії, підтримкою розвитку громадських ініціатив, то 24 лютого завдання кардинально змінилися.

До початку війни ми ніколи не займалися гуманітарною допомогою, соціальним забезпеченням. Але коли почалася війна, то мали думати, як забезпечити людей, які приїжджали, найелементарнішим, каже Елеонора Попадинець, менеджерка з організаційного розвитку “Центру громадських ініціатив”. Збирали, що могли: харчі, якісь подушки, ковдри, постільне. Спочатку від людей, а потім знайшли можливість купити. Окрім цього купили й газові плити, й холодильники та іншу необхідну техніку. Тривалий час була потреба у ліжках, розкладачках. Коли перші базові потреби були забезпечені, то виникла ідея почати надавати безкоштовну психологічну та юридичну підтримку.

За словами пані Елеонори до 1 травня в Перечинській територіальній громаді працювало 14 пунктів з розміщення переселенців. Наразі діє 9, переважно на базі шкіл та садочків. У комунальних закладах проживає понад півтисячі переселенців.

Eleonora

Мистецтво, яке лікує

Одеситку Анну після прибуття у березні на вокзал в Ужгороді волонтери відразу направили до Перечина.

Спочатку заселили у дитячий садок «Теремок», дуже тепло прийняли, нагодували. Через день я переселилася у готель. Вважала, що поки можу платити за проживання, не можу займати чуже безкоштовне місце, розповідає Анна. В Одесі я була директоркою центру мистецтв та вчила дорослих танцювати. Також працювала в інтернет академії, викладала інтернет-маркетинг. З інтернет маркетингом поки почекати треба, а творчість треба застосовувати. Коли Центр громадських ініціатив опублікував пост про те, хто проводити заняття з арттерапії, аби трохи розвантажити людей, я радо відгукнулася. Тепер проводжу уроки малювання для дорослих. Малюючи, люди відволікаються від новин як мінімум. Починали ми ще танці, але вони сприймалися не як арттерапія, а як недоречні в цей час надмірні веселощі. Тож ми їх відклали.

Сила звичайних ужгородців: з початку війни на вокзалі допомагають людям, що рятуються з-під обстрілів

Anna

Юридичні консультації

Адвокатка Ольга з Охтирки (Сумська область) на момент початку війни з малолітнім сином була у Києві й певний час жила в укритті. Тепер живе та консультує з правових питань переселенців у Перечині.

У мене тут брат, я приїхала до родичів. Шукала роботу й знайшла. Тепер приймаю людей, надаю безкоштовну юридичну допомогу, пояснює Ольга.

Клуб психологічної допомоги

Також для вимушених переселенців організували клуб психологічної допомоги, окремо для жінок та дітей.

Ми з дітьми відвідали 5 занять. Адекватно простежити та проаналізувати свій стан дуже важко. Ці зустрічі зробили свою справу, витягли на поверхню внутрішні переживання. Це допомогло повернутися до життя, ділиться враженнями психотерапії вимушена переселенка з Києва. Діти начебто гуляють з дітьми тут у безпеці, але все одно деякі фрази чи питання вказують, що є якісь травматичні переживання всередині.

Ще одна учасниця психологічних зустрічей з Кривого Рогу. Жінка розповідає, що їхали, не знаючи куди доїдуть, 11 днів. Її з дітьми евакуювали біля Зеленодольська й поселили біля аеропорту.

А через 15 хв — ракети. Дитина злякалася, ми поїхали далі. Так втомилися. Доїхали до Ужгорода, далі в Перечин, покупалися, лягли на матрац. А Богданці якраз 7 років виповнилося. Це був щасливий День народження: з кока-колою і не в підвалі.

Жінка приїхала до Перечина з двома дітьми та онкохворим чоловіком. Старшому сину, дзюдоїсту з олімпійськими досягненнями запропонували тренуватися у Хорватії. Чоловіка ледве вмовили виїхати з рідного міста. Не хотів залишати.

— Психолог дуже допомагає, особливо мені, — каже жінка. — Доньку записали у школу онлайн, займається з першим класом. Задала вчителька намалювати Україну, то наш малюнок був таким: український прапор, посередині два байрактари й дві бомби. Звичайно, внутрішньо батькам дуже важко з цим впоратися. Але тут для дітей багато гуртків, які ми не могли дозволити собі вдома. А ще й спілкування з місцевими дітьми.

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Кулінарні експерименти

Спілкуванню та психологічній рівновазі переселенців у Перечині сприяє і серія кулінарних майстеркласів. Їх проводить Андрій Вишняк, голова правління БФ “Центр громадських ініціатив”. Так, учасники й готують, і спілкуються, а на завершення ще й дегустують. Сьогодні пан Андрій нахвалює “яйцьову поливку за 5 хв” та “поргоньош – найпростіший яблучний пиріг», які готує на терасі місцевого ресторанчика “Реторта”. Два десятки учасників зацікавлено слідкують за гастрономічними маніпуляціями шеф-кухаря Вишняка. Культурна складова волонтерської допомоги до вподоби усім.

Переселенці повинні бачити ресурс, а не лише гуманітарну потребу, кажуть у Центрі громадських ініціатив. І планують розширювати допомогу тим українцям, які знайшли прихисток від війни у закарпатському Перечині.

За інформацією Ужгородського пресклубу

Фото: Анна Семесюк

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# БФ "Центр громадських ініціатив" # вимушені переселенці # вимушені переселенці у Перечині # історії війни

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