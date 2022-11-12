З реклами у млинарство: досвід переселенців у Нижньому Селищі

На Закарпатті волонтери втілюють проекти з інтеграції людей, які евакуювались внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Для вимушених переселенців будують житло, допомагають відкрити власну справу та знайти нових друзів. Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022 розповіла волонтерка, членкиня ГО “Закарпатська асоціація місцевого розвитку” Інна Пригара.

«Почалось все з того, що ми відкрили соціальну їдальню. Ми не вимагаємо довідок ВПО, тобто прийти може кожен», – зазначила вона. – «Однак вже у перші тижні ми розуміли, що людям потрібно буде адаптуватися, влитися в нову культуру та знайти новий дім».

За словами Інни, важливим завданням її команди у Нижньому Селищі було попередити соціальний конфлікт.

«Ми боялись, що місцеві можуть не сприйняти переселенців, не зрозуміти їх та відштовхнути. Тому ми намагались максимально залучати місцеве населення до своїх проектів – на волонтерську кухню, на розвантаження гуманітарних вантажів. Це важче, ніж у місті, оскільки ми живемо у досить консервативній громаді».

Коли почався процес підготовки шкіл до відновлення навчального процесу, у селищі виникла проблема поселення людей, які там проживали. Тоді волонтери домовились із місцевими жителями про безкоштовне житло для переселенців та почали будувати свій шелтер із безкоштовним проживанням на півроку.

Більш тривалим інтеграційним проектом Інна Пригара називає проект «10 сімей»

«Цей проект матиме кілька складових. Ми допомагатимемо сім’ям отримати нове житло, започаткувати власну діяльність та знайти нових друзів. Вже є перші сім’ї, з якими ми почали працювати, навіть не отримавши фінансування», – розповіла волонтерка.

Показовим прикладом у цій ситуації є історія колишнього менеджера рекламних конструкцій із Сєвєродонецька Артема. Він переїхав на Закарпаття наприкінці березня зі стареньким батьком. У Нижньому Селищі хлопець зараз відкриває жорновий млин і починає молоти борошно.

Запорукою успішної діяльності Інна називає різноплановість команди та побудову роботи, коли жоден процес на зав’язаний на одній людині.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко