Вихідні на Закарпатті: 14-16 лютого

Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89
— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.
ректорат УжНУ, пл. Народна, 19:00
U.S. Embassy Kyiv Ukraine Посольство США в Україні запрошує на 10-й фестиваль американського кіно “Незалежність”, який відбудеться 13-го та 14-го лютого у актовому залі ректорату УжНУ. На фестивалі пройдуть покази нових стрічок, які викликали найбільший інтерес на міжнародних кінофорумах. 14 лютого дивимось документальну роботу “Квінсі” про легедарного музиканта Квінсі Джонса. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Вхід вільний.
Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 18:00
– Львівський національний театр опери та балету представляє світовий шедевр – балет «Лускунчик». Твір, який шанують за честь ставити найбільші театри планети. «Лускунчик» – балет на музику великого композитора Петра Ілліча Чайковського, створений за мотивами улюбленої казки кількох поколінь «Лускунчик і мишачий король» Ернста Гофмана. Переглянувши постановку в зрілому віці, стає досить очевидним той факт, наскільки багаторівневий твір написав Петро Ілліч Чайковський. Балет демонструє, яким чином всі життєві зміни відображаються на людях в особистісному плані, – кажуть організатори.
ILKO Gallery, вул. Кошицька 28, 19:00
– Спонтанні рішення здатні відірвати нас від землі і понести в невідомому напрямку. Вздовж вектора руху вітряного потоку. Потоку з присмаком свіжого джазу, запахом ніжності та домішками втрати пам’яті. Пам’яті про час та простір. Дух міста, мелодія спогадів, сміливе вторгнення нових мотивів. Щось із цього списку, будьте впевнені, вас таки поглине. По пояс, по плечі. Або ж накриє з головою. Тут ви на коротку (довгу/нескінченну) мить забудете, хто ви є і куди ви йшли, втратите себе, а коли отямитеся, то будете вже зовсім іншою людиною, покращеною версією себе. Вас торкнеться розкіш забуття. Прокинувшись, ви не ходитимете, а літатимете. Ви пірнете в музичне водоймище, з якого виринатиме очищена й оновлена душа, – кажуть музиканти.
Основна страва: Гас, Джуга, Родік. Екзотичні спеції: Маріан, Макс, Робі. Декорації: Валентинів день.
Ужгород, Льва Толстого, 3 20:00
Це найкращий день, щоб відкрити для себе PLAN B. Гастробар. Місце, де їжа, коктейлі й музика. Де все зроблено з любов’ю. За пультом: Олег Стащишин & Стас Гребенец.
Депозит: 500 грн. Резерв: 050 711 8880
Мукачево, замок Паланок, 18:00
Чи можливо поєднати закарпатські традиції з сучасними поглядами? Всі охочі можуть отримати відповідь на це запитання 14 лютого о 18:00. Запрошуємо в замок Паланок на цікавий та насичений вечір.
Вхід за звичайними квитками.
Ужгород, Закарпатська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека ім.Ф.Потушняка, пр. Свободи 16, 18:00
У День всіх закоханих бібліотека запрошує охочих весело провести час, трохи розважитись і, можливо, знайти свою половинку на вечірні швидкі побачення “Романтичні позералки”. Участь можлива тільки для повнолітніх та за попередньою реєстрацією.
Ужгород, філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 18:30
Романтично і ніжно відсвяткувати День всіх закоханих запрошує Закарпатська обласна філармонія разом з яскравими зірками закарпатської сцени Галиною та Мар’яною Гаврилко. Романтика пісенних творів захопить у свої обійми, наповнить серця казкою неповторних почуттів, подарує море радості та щастя. Гарним подарунком стане виступ і наймолодших членів творчої родини Гаврилко. А учасники спортивного клубу «Грація» (керівник – Олександра Мишко) додадуть особливого шарму програмі.
Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89
— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.
Ужгород, вул. Орлина, 13, ALIVE – Культурний Центр Ужгорода, 19:00
Після тривалої перерви ужгородська промо-група Крук повертається з новою подією. 15 лютого місто над Ужем відвідає одна з кращих молодих вітчизняних метал команд – кияни Bojevilla. Минулого року вони видали свій дебютний повноформатний альбом “Яскраво Чорний Ящик” і тепер презентують його в Ужгороді. Компанію їм складуть місцеві ветерани альтернативного металу гурт DISTiNcT і мукачівські панк-рокери Waytaker.
Вхід: 100 грн
Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89
— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.
Дастор, Ужгород, Собранецька,89, 11:00
Третій відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи “Залізна Палачінта” пройде в рамках фестивалю “Ужгородська Палачінта 2020” 16 лютого. Змагання будуть проведені у наступних категоріях: чоловіки до 90 кг, чоловіки понад 90 кг.
Абсолютний переможець чемпіонату отримає супер-приз: річний абонемент від мережі фітнес-клубів “Viper Gym”. Переможці у кожній категорії – піврічні абонементи. Вік учасників – від 18 років.
Мукачево, навчальний центр Юлії Тайпс “Platform 9 3/4”, вул. Купальна 2, навпроти піцерії Bueno, 14:00
Зустріч охопить три різних напрями без яких не можливо уявити життя сучасної жінки:
Вартість: 350 грн (включно з кофі-брейком). У групі фіксована кількість місць, тому попередня реєстрація обов’язкова (0673187776).
Ужгород, BodyZone, вул. Новака, 16, 10:00
Воркшоп, якого так довго чекали! Відновлення з тренером BodyZone Богданом Кожухариком.
Для кого?
Вартість 500 грн, для власників абонементів BodyZone 425 грн.
Ужгород, Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв, вул. Льва Толстого, 12, 18:00
Покатайтеся на ковзанах на ковзанках в Ужгороді та Берегові. Адреси: Ужгород, Івана Франка, 1 (стадіон Авангард); Берегово, біля будинку культури
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