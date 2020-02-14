Вихідні на Закарпатті: 14-16 лютого

Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89

— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.

ректорат УжНУ, пл. Народна, 19:00

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Посольство США в Україні запрошує на 10-й фестиваль американського кіно “Незалежність”, який відбудеться 13-го та 14-го лютого у актовому залі ректорату УжНУ. На фестивалі пройдуть покази нових стрічок, які викликали найбільший інтерес на міжнародних кінофорумах. 14 лютого дивимось документальну роботу “Квінсі” про легедарного музиканта Квінсі Джонса. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Вхід вільний.

Лускунчик

Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 18:00

– Львівський національний театр опери та балету представляє світовий шедевр – балет «Лускунчик». Твір, який шанують за честь ставити найбільші театри планети. «Лускунчик» – балет на музику великого композитора Петра Ілліча Чайковського, створений за мотивами улюбленої казки кількох поколінь «Лускунчик і мишачий король» Ернста Гофмана. Переглянувши постановку в зрілому віці, стає досить очевидним той факт, наскільки багаторівневий твір написав Петро Ілліч Чайковський. Балет демонструє, яким чином всі життєві зміни відображаються на людях в особистісному плані, – кажуть організатори.

Voice. ГДР. Secret Kitchen

ILKO Gallery, вул. Кошицька 28, 19:00

– Спонтанні рішення здатні відірвати нас від землі і понести в невідомому напрямку. Вздовж вектора руху вітряного потоку. Потоку з присмаком свіжого джазу, запахом ніжності та домішками втрати пам’яті. Пам’яті про час та простір. Дух міста, мелодія спогадів, сміливе вторгнення нових мотивів. Щось із цього списку, будьте впевнені, вас таки поглине. По пояс, по плечі. Або ж накриє з головою. Тут ви на коротку (довгу/нескінченну) мить забудете, хто ви є і куди ви йшли, втратите себе, а коли отямитеся, то будете вже зовсім іншою людиною, покращеною версією себе. Вас торкнеться розкіш забуття. Прокинувшись, ви не ходитимете, а літатимете. Ви пірнете в музичне водоймище, з якого виринатиме очищена й оновлена душа, – кажуть музиканти.

Основна страва: Гас, Джуга, Родік. Екзотичні спеції: Маріан, Макс, Робі. Декорації: Валентинів день.

Відкриття “PLAN B”

Ужгород, Льва Толстого, 3 20:00

Це найкращий день, щоб відкрити для себе PLAN B. Гастробар. Місце, де їжа, коктейлі й музика. Де все зроблено з любов’ю. За пультом: Олег Стащишин & Стас Гребенец.

Депозит: 500 грн. Резерв: 050 711 8880

Сватанки в Паланку на Валентина

Мукачево, замок Паланок, 18:00

Чи можливо поєднати закарпатські традиції з сучасними поглядами? Всі охочі можуть отримати відповідь на це запитання 14 лютого о 18:00. Запрошуємо в замок Паланок на цікавий та насичений вечір.

Вхід за звичайними квитками.

Швидкі побачення у бібліотеці “Романтичні позералки”

Ужгород, Закарпатська Обласна Універсальна Наукова Бібліотека ім.Ф.Потушняка, пр. Свободи 16, 18:00

У День всіх закоханих бібліотека запрошує охочих весело провести час, трохи розважитись і, можливо, знайти свою половинку на вечірні швидкі побачення “Романтичні позералки”. Участь можлива тільки для повнолітніх та за попередньою реєстрацією.

Концертна програма “Мелодії сердець”

Ужгород, філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 18:30

Романтично і ніжно відсвяткувати День всіх закоханих запрошує Закарпатська обласна філармонія разом з яскравими зірками закарпатської сцени Галиною та Мар’яною Гаврилко. Романтика пісенних творів захопить у свої обійми, наповнить серця казкою неповторних почуттів, подарує море радості та щастя. Гарним подарунком стане виступ і наймолодших членів творчої родини Гаврилко. А учасники спортивного клубу «Грація» (керівник – Олександра Мишко) додадуть особливого шарму програмі.

15 лютого

Ужгородська Палачінта 2020

Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89

— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.

Bojevilla, DISTiNcT, Waytaker

Ужгород, вул. Орлина, 13, ALIVE – Культурний Центр Ужгорода, 19:00

Після тривалої перерви ужгородська промо-група Крук повертається з новою подією. 15 лютого місто над Ужем відвідає одна з кращих молодих вітчизняних метал команд – кияни Bojevilla. Минулого року вони видали свій дебютний повноформатний альбом “Яскраво Чорний Ящик” і тепер презентують його в Ужгороді. Компанію їм складуть місцеві ветерани альтернативного металу гурт DISTiNcT і мукачівські панк-рокери Waytaker.

Вхід: 100 грн

16 лютого

Ужгородська Палачінта 2020

Ужгород, парковка Дастору, Собранецька,89

— У програмі фестивалю: традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців, тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; призи для сміливців, що вилізуть на стовп; конкурс на найсмачніші млинці, нагородження переможців; майстер-класи; відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи «Залізна Палачінта»; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової «мари»; благодійні акції — збір коштів для військових, — кажуть організатори.

Залізна Палачінта 2020

Дастор, Ужгород, Собранецька,89, 11:00

Третій відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи “Залізна Палачінта” пройде в рамках фестивалю “Ужгородська Палачінта 2020” 16 лютого. Змагання будуть проведені у наступних категоріях: чоловіки до 90 кг, чоловіки понад 90 кг.

Абсолютний переможець чемпіонату отримає супер-приз: річний абонемент від мережі фітнес-клубів “Viper Gym”. Переможці у кожній категорії – піврічні абонементи. Вік учасників – від 18 років.

Мотиваційна зустріч “Включи себе на 100%”

Мукачево, навчальний центр Юлії Тайпс “Platform 9 3/4”, вул. Купальна 2, навпроти піцерії Bueno, 14:00

Зустріч охопить три різних напрями без яких не можливо уявити життя сучасної жінки:

Як встигати більше, планувати час, мотивувати себе, бути в ресурсі з собою та зовнішнім світом ( Діана Сідун-Сович);

Якими навиками потрібно володіти, щоб максимально ефективно презентувати себе (про публічний виступ і не тільки…) ( Діана Нірода);

енергопрактика “Жінка і гроші”: як налаштуватись на відкритий потік енергії грошей і дозволити собі приймати багатство ( Алена Фегер).

Вартість: 350 грн (включно з кофі-брейком). У групі фіксована кількість місць, тому попередня реєстрація обов’язкова (0673187776).

Воркшоп “Відновлення 2.0”

Ужгород, BodyZone, вул. Новака, 16, 10:00

Воркшоп, якого так довго чекали! Відновлення з тренером BodyZone Богданом Кожухариком.

Для кого?

Для молодих мам, які хочуть відновитися після пологів або нічних недосипів.

Для тих, хто тільки почав займатися фітнесом і хоче підготуватися до більш серйозних навантажень.

Для тих, хто веде малорухливий спосіб життя, наприклад, працює в офісі.

Для тих, хто часто займається важкою фізичною працею. Тренування допоможе уникнути проблем зі здоров’ям, у тому числі пов’язаних з м’язовим дисбалансом.

Для тих, хто відновлюється після травми або хвороби. Так ви зможете повернути тілу рухливість і набратися сил.

Вартість 500 грн, для власників абонементів BodyZone 425 грн.

Комедія “#13” (Рей Куні)

Ужгород, Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв, вул. Льва Толстого, 12, 18:00

Куди ще піти?

Покатайтеся на ковзанах на ковзанках в Ужгороді та Берегові. Адреси: Ужгород, Івана Франка, 1 (стадіон Авангард); Берегово, біля будинку культури

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