В Ужгороді пройде масштабний триденний Велофорум 2020

26-28 червня Ужгород прийматиме Велофорум 2020, стартувала реєстрація доповідачів, визначається локація події, незабаром відкриється реєстрація для учасників. Ми розпитали в організаторів про цьогорічний Велофорум – його тематику, формат, умови участі, візію, місцевий контекст і про те, як може змінитися Ужгород велосипедний.

Ідея

Велофорум – це єдина в Україні конференція на перетині транспортної політики, сталого місцевого розвитку та громадянського суспільства. Подія першочергово актуальна для громадського сектору й бізнесу, для місцевої влади та спеціалістів із містопланування й транспортної інфраструктури, водночас цікава для молоді, студентів.

Щороку захід відбувається в іншому місті – в попередні роки конференцію приймали Вінниця, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Львів, Полтава, Євпаторія, Київ, Івано-Франківськ та Луцьк.

Традиційно захід проводять U–Cycle (ГО “Асоціація велосипедистів Києва”) та ГО “Центр соціальних та ділових ініціатив” (Яремче, Івано-Франківська область). Цьогоріч до проведення події приєдналися місцеві організатори – Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону “ФОРЗА” та Ужгородська міськрада.

Яким буде Велофорум 2020 в Ужгороді – розповідає Іван Зінов’єв, голова ГО “Центр соціальних та ділових ініціатив” і директор проєкту “Bike Accent: велосипедна доступність об’єднує території”.

Чому Ужгород?

Щороку Велофорум гостює в іншому місті. Якщо місто бажає провести захід у себе, то подає організаторам заявку. Водночас воно має відповідати певним критеріям – йдеться про досягнення у сфері велотранспорту та підтримку місцевої влади.

В Ужгороді відбудеться вже 12-й Велофорум. Він одержав це право завдяки реалізації проєкту “Bike Accent: велосипедна доступність об’єднує території”, а конференція є його частиною. Проєкт співфінансується Європейським Союзом у рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна 2014-2020.

До речі, вже відкритий конкурс серед міст на проведення Велофоруму 2021, заявку треба подати до 1 червня 2020 року. На конференції в Ужгороді оголосять місто, яке прийматиме Велофорум 2021, та урочисто передадуть символічний кубок події.

Тема для Ужгорода

Тема конференції в Ужгороді обрана, зважаючи на географічне розташування, велоактивності та локальний контекст.

«Співорганізатор Велофоруму ГО “ФОРЗА” протягом кількох років проводить заходи для популяризації велосипеда як транспортного засобу, зокрема, спільно з міською радою організовує щорічний Європейський тиждень мобільності, а в рамках проєкту “Велосипеди без кордонів” розроблена концепція мережі далекобіжних велосипедних шляхів у Закарпатті, – розповідає Іван Зінов’єв. – Наскільки відомо, цього року в Ужгороді має запрацювати система громадського велопрокату. Побудована велосипедна доріжка на набережній».

А ще у нас діє спільнота Uzhhorod Bicycle Culture, яка пропагує велосипед та велокультуру, намагається впливати на розвиток велоінфрастуктури.

«Безумовно, велосипедна громада хотіла би більш швидких та якісних змін у місті в бік велосипедизації, і ми впевнені, що Велофорум тільки посилить ці процеси, а міська влада внесе питання покращення інфраструктури в свій порядок денний».

Цьогорічна тема події: “Велотуризм – запорука сталого розвитку територій”, і обрана вона невипадково.

«Велотуризм, зокрема на прикордонних територіях, є рушієм розвитку велосипедного транспорту, сприяє зростанню економічного добробуту жителів та розумінню, що велосипед – це корисно та круто. Оскільки Ужгород розташований на перетині транскордонних шляхів і має величезний туристичний потенціал, розвиток велотуризму тут є надзвичайно важливим елементом сталого розвитку».

Така подія може справді надихнути місто до змін.

«Велофорум є потужним мотиватором для місцевої влади та активістів у сенсі активізації процесів сталого розвитку. Йдеться про створення велосипедної інфраструктури, розробку місцевих стратегій розвитку велосипедної мережі, проведення заходів зі сталої мобільності, створення умов для безпечного пересування на велосипеді …».

Формат події

Велофорум буде багатоформатним, у програмі – пленарні та паралельні секції, ранкова кава з експертами, велоекскурсії, а також участь у культурних подіях.

Зазвичай спікери готують презентації на відповідні теми або проводять воркшопи.

Локацію події організатори визначать наприкінці лютого.

Взяти участь

Бажаєте потрапити на велосипедну подію? Зареєструйтеся на сайті доповідачем, модератором, тьютором воркшопів, волонтером або учасником-гостем. Для кожної категорії – свої умови участі, але всім необхідно зареєструватися на вебсторінці.

Welcome to Veloforum 2020 in Uzhhorod!) Ласкаво просимо на ВЕЛОФОРУМ 2020 в УЖГОРОДІ!) Gepostet von Veloforum am Samstag, 8. Februar 2020

Потенційні доповідачі, автори воркшопів мають подати свої заявки відповідно до тематики цьогорічного заходу. Зазвичай на Велофорумі виступають спікери з усієї України та з-за кордону.

«Унікальне розташування Ужгорода на кордоні зі Словаччиною та проведення заходу протягом “подовжених» вихідних” – чудова змога для учасників продовжити веловихідні на території сусідньої країни. До речі, на цьогорічному Велофорумі, зважаючи на близькість до кордону з ЄС, очікуємо більшу кількість іноземних спікерів».

Велоподія стане крутим досвідом і для волонтерів. Вони також мають зареєструватися на сайті, але без оплати реєстраційного внеску. При відборі волонтерів велика перевага буде для ужгородців, оскільки вони знають місто і локацію заходу. Сформується команда волонтерів, у якій кожен матиме свої завдання: реєструвати учасників, зустрічати гостей події на вокзалах, допомагати з облаштуванням території для проведення воркшопів, пленарних або паралельних секцій.

Varosh

Фото надані організаторами