Ужгородські відеографи перемогли у Міжнародному конкурсі “WEVA Award 2019”, і везуть нагороди з Риму

8 лютого в Римі відбулося нагородження переможців Міжнародного професійного конкурсу відеографів весільної сфери WEVA Award 2019. У його рамках нагороджували також призерів в українській категорії WEVA UaAward 2019. Ужгородська відеостудія Svitlo Films перемогла у номінації “Найкращий відеограф України – 2019” (WEVA UaAward 2019)!

А ще взяла друге місце серед “Кращих молодих професіоналів 2019” і третє місце у категорії “Кращі весільні моменти” – це по всьому світу (WEVA Award 2019).

Конкурс організовує і судить Worldwild Event Videographers Association, вони обирають переможців у міжнародних категоріях та окремо по країнам.

Ужгородська відеостудія Svitlo Films – це троє молодих хлопців – Тарас Крикливець, Том Пензель і Юра Резвий.

Продакшн працює уже сім років, раніше відеохудожники творили на різну тематику, а згодом сфокусувалися на весіллях.

Тарас Крикливець розповідає Varosh, що зазвичай вони знімають маленькі, але настроєві весілля, не рідко просто неба. А саме open air – улюблений антураж для Svitlo Films.

«Намагаємося до кожного весілля підійти індивідуально, з кінематографічного боку», – каже Тарас.

І ось хлопці подали трихвилинне відео на конкурс, хоч і не сподівалися на перемогу.

«Ми не очікували на перемогу, адже у нас простий стиль, знімаємо маленькі душевні весілля. Дуже до душі – open air», – додає Тарас.

І ось серед понад 40 топових, модних і лакшері відеомейкерів України у номінації “Кращий відеограф” перемагає ужгородська атмосферна студія Svitlo Films. На сайті конкурсу про них написано: «Спеціалісти, чиї відео найгармонійніше поєднують сюжетну лінію, музичне і звукове оформлення, монтажні рішення і відеодизайн».

На нагородження у Рим поїхали Тарас і Том.

Загалом хлопців відзначили у таких категоріях:

WEVA UaAward 2019 (по Україні):

Номінація “Кращий відеограф року” — перше місце;

Номінація “Кращий молодий професіонал” — перше місце;

Номінація “Кращий дебют року” — перше місце;

Номінація “Краща кольористика” — друге місце;

Номінація “Кращі весільні моменти” — друге місце;

Номінація “Кращий відеомонтаж” — четверте місце;

Номінація “Краща звукова режисура” — четверте місце;

Номінація “Кращий оператор” — п’яте місце;

Номінація “Best Walk” — четверте місце;

Номінація “Save The Date” — четверте місце.

WEVA Award 2019 (у світі):

Номінація “Кращий молодий професіонал” — друге місце;

Номінація “ Кращі весільні моменти ” — третє місце.

Varosh