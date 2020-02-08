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Ужгородські відеографи перемогли у Міжнародному конкурсі “WEVA Award 2019”, і везуть нагороди з Риму

8 Лютого 2020 6

8 лютого в Римі відбулося нагородження переможців Міжнародного професійного конкурсу відеографів весільної сфери WEVA Award 2019. У його рамках нагороджували також призерів в українській категорії WEVA UaAward 2019Ужгородська відеостудія Svitlo Films перемогла у номінації Найкращий відеограф України – 2019” (WEVA UaAward 2019)! 

А ще взяла друге місце серед Кращих молодих професіоналів 2019 і третє місце у категорії Кращі весільні моменти – це по всьому світу (WEVA Award 2019).

вечеринка 33

Конкурс організовує і судить Worldwild Event Videographers Association, вони обирають переможців у міжнародних категоріях та окремо по країнам.

Ужгородська відеостудія Svitlo Films – це троє молодих хлопців – Тарас Крикливець, Том Пензель і Юра Резвий.

Продакшн працює уже сім років, раніше відеохудожники творили на різну тематику, а згодом сфокусувалися на весіллях.

Тарас Крикливець розповідає Varosh, що зазвичай вони знімають маленькі, але настроєві весілля, не рідко просто неба. А саме open air – улюблений антураж для Svitlo Films.


«Намагаємося до кожного весілля підійти індивідуально, з кінематографічного боку», – каже Тарас.

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І ось хлопці подали трихвилинне відео на конкурс, хоч і не сподівалися на перемогу.

«Ми не очікували на перемогу, адже у нас простий стиль, знімаємо маленькі душевні весілля. Дуже до душі – open air», – додає Тарас.

І ось серед понад 40 топових, модних і лакшері відеомейкерів України у номінації “Кращий відеограф” перемагає ужгородська атмосферна студія Svitlo Films. На сайті конкурсу про них написано: «Спеціалісти, чиї відео найгармонійніше поєднують сюжетну лінію, музичне і звукове оформлення, монтажні рішення і відеодизайн».

На нагородження у Рим поїхали Тарас і Том.

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Загалом хлопців відзначили у таких категоріях:

WEVA UaAward 2019 (по Україні):

WEVA Award 2019 (у світі):

Varosh

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# відео # конкурс # ужгород

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