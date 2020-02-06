Що таке “Потрібна розмова” та чому журналістка Богдана Цьока запустила сміливу авторську програму

Журналістка Богдана Цьока запустила авторський відеопроєкт “Потрібна розмова”. Вона проводить глибокі й небанальні інтерв’ю з відомими людьми, які направду відкриваються у бесіді. Програма вже набуває популярності, тож розкажемо більше про ідеї та плани.

Богдана 10 років працювала ведучою на каналі “Тиса – 1” (нині — Суспільне мовлення), має значний досвід інтерв’ю у записі та прямому ефірі. Після сотень інтерв’ю Богдана вкотре переконалася, що цей жанр — найцікавіший, адже живий, “непричесаний”. На класичному телебаченні вона мала часовий ліміт і узгоджений скрупульозний план роботи, а нині у неї цілковита свобода у авторській програмі “Потрібна розмова” у власній відеостудії.

Її формат — своєрідна альтернатива класичному телебаченню, адже нема жодних обмежень. Ведуча зареєструвала канал “Потрібна розмова” на YouTube, наразі опублікувала три випуски.

«Формат — без цензури! Коли комусь розповідала про ідею, то всі одразу питали, ти будеш як Собчак, Дудь? На що відповідала, ні, я свідомо не хочу когось копіювати, я працюю так, як умію, відчуваю і хочу».

Богдана сміливо ставить, можливо, незручні, проте важливі питання, наповнює атмосферу психологізмом і легкістю світської бесіди водночас, здається, що навіть провокує та іронізує, однак гості адекватно реагують і жваво, емоційно та з гумором відповідають. Журналістка готова залишити у програмі і гаряче слівце, якщо воно виправдане у контексті бесіди.

«Я хочу, аби під час запису людина залишалася собою, не добирала слів навмисно. У нас усі хочуть цікавих програм і гостей, але далеко не всі готові до відвертості. Як правило, мої гості добре реагують на запитання. Стараюся працювати так, аби людині було комфортно розповісти свою історію».

Гості

Першим на програму завітав популярний та екстравагантний лікар Віктор Петров, який керує мережею клінік. Він відверто розповів про своє бачення локальної медицини, власні жорсткі виклики у бізнесі й житті. Наступною завітала Таня Літус, молода керамістка. Дівчина бореться з важким захворюванням, їй ампутували ногу, а в ефірі щиро і з позитивом поділилися своєю історією. Ще одна учасниця — психологиня Діана Сідун-Сович, а незабаром вийде інтерв’ю із засновницею Майстерні свят Наталією Янцо.

«Так, цих людей знають, але моя задача показати їх глядачам з іншого, несподіваного боку. Я хочу донести, які класні й цікаві ці люди, що всі довкола навіть не здогадувалися».

Авторка критична й вимоглива до себе. Ось зізнається, що не поставила Петрову гострі питання, які варто було би. Та для Богдани це новий досвід, вона ще шукає свій баланс у програмі, і межу, далі якої не слід йти.

Тизер

Кожен випуск анонсується хвилинним тизером — нарізкою з відеоряду, який чіпляє і мотивує переглянути всю програму. І хоч анонс провокує, проте Богдана не хоче іміджу скандальної передачі, навпаки, мета — у потрібності й цікавості. Наразі найбільше переглядів має інтерв’ю з Віктором Петровим — близько 3000 і цифра зростає.

«Головне — створити класну програму, а водночас збільшуватиметься кількість підписників каналу і переглядів відео».

Плани

Наразі журналістка веде перемовини з п’ятіркою майбутніх учасників програми. У подальшому оновлюватиметься формат “Потрібної розмови”, проте концепція залишатиметься незмінною. Богдана готова і до комерційних розмов, але з неодмінним рекламним маркуванням. А ще вона сповнена натхнення та амбіцій розвинути відеопродукт, на який знайдеться меценат.

Евеліна Гурницька, Varosh