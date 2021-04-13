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В Ужгородському районі висадили 500 ялинок та продовжили “Шевченківську алею”

13 Квітня 2021 2

10 квітня, в день Всесвітнього озеленення планети, у Нижньому Солотвині, на Ужгородщині, було висаджено 500 дерев. Акція відбулася в рамках проєкту “Посади дерево – оживи екосистему Карпат”. Організатори – закарпатська туристична агенція MUSE TRAVEL.

Таку екоподію компанія проводить вже вдруге, тож проєкт  “Посади дерево – оживи екосистему Карпат” є традиційним. Агенція переважно працює із екологічно чистими маршрутами Закарпаття, тож цінує природний потенціал регіону. Саме тому минулого року команда чітко зрозуміла, що хоче не тільки показувати цю красу туристам, а й самим ставати екологічно активними та свідомими. Так і зародилась ідея з висадження дерев.

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Перша акція відбулася 22 травня 2020 року – тоді висадили перше дерево – Бук Європейський – в селі Великі Лази.

А 22 жовтня організували масштабну висадку, до якої долучились такі компанії: Епіцентр, Джейбіл, курорт “Воєводино”, YADRO lab, ОЛЛТЕХ, Promarketing. Тоді в селі Великі Лази висадили 500 дерев.

Агенція MUSE TRAVEL стала офіційним партнером глобального проєкту “Озеленення України”, а всі ділянки для висадження погоджуються із ДП “Ужгородське лісове господарство”.

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«Зробити щорічну акцію – це добре», – подумали в компанії, але вирішили діяти масштабніше. І тому 1.5% від кожного проданого туру спрямовують на висадку дерев. Адже мета глобальна – допомогти екосистемі Карпат.

Цьогорічна висадка пройшла 10 квітня – в день Всесвітнього озелення планети.

До акції долучилися: мережа аптек Хустфарм, курорт Воєводино, ресторан Кілікія, охоронна агенція Легіон, служба таксі Gentlemen taxi, медична лабораторія OneLab, торговельний центр Дастор, санаторій Квітка Полонини, ювелірна компанія Kochut.

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Загалом висадили 500 дерев та продовжили ялинкову алею в Нижньому Солотвині Ужгородського району. До речі, це Шевченківська алея, започаткована у 2014 році Закарпатським осередком спілки письменників України – із нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

У MUSE TRAVEL тішаться, адже щороку приєднується все більше охочих висаджувати дерева.

«Тому – прогнози оптимістичні: Закарпаття та його ліси – в надійних та свідомих руках», – додають в агенції.

Про екологічний проєкт та як взяти участь – погляньте на сайті.

Varosh

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# висадження дерев # відпочинок на закарпатті # внутрішній туризм # екологія # Карпати

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