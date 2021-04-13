В Ужгородському районі висадили 500 ялинок та продовжили “Шевченківську алею”

10 квітня, в день Всесвітнього озеленення планети, у Нижньому Солотвині, на Ужгородщині, було висаджено 500 дерев. Акція відбулася в рамках проєкту “Посади дерево – оживи екосистему Карпат”. Організатори – закарпатська туристична агенція MUSE TRAVEL.

Таку екоподію компанія проводить вже вдруге, тож проєкт “Посади дерево – оживи екосистему Карпат” є традиційним. Агенція переважно працює із екологічно чистими маршрутами Закарпаття, тож цінує природний потенціал регіону. Саме тому минулого року команда чітко зрозуміла, що хоче не тільки показувати цю красу туристам, а й самим ставати екологічно активними та свідомими. Так і зародилась ідея з висадження дерев.

Перша акція відбулася 22 травня 2020 року – тоді висадили перше дерево – Бук Європейський – в селі Великі Лази.

А 22 жовтня організували масштабну висадку, до якої долучились такі компанії: Епіцентр, Джейбіл, курорт “Воєводино”, YADRO lab, ОЛЛТЕХ, Promarketing. Тоді в селі Великі Лази висадили 500 дерев.

Агенція MUSE TRAVEL стала офіційним партнером глобального проєкту “Озеленення України”, а всі ділянки для висадження погоджуються із ДП “Ужгородське лісове господарство”.

«Зробити щорічну акцію – це добре», – подумали в компанії, але вирішили діяти масштабніше. І тому 1.5% від кожного проданого туру спрямовують на висадку дерев. Адже мета глобальна – допомогти екосистемі Карпат.

Цьогорічна висадка пройшла 10 квітня – в день Всесвітнього озелення планети.

До акції долучилися: мережа аптек Хустфарм, курорт Воєводино, ресторан Кілікія, охоронна агенція Легіон, служба таксі Gentlemen taxi, медична лабораторія OneLab, торговельний центр Дастор, санаторій Квітка Полонини, ювелірна компанія Kochut.

Загалом висадили 500 дерев та продовжили ялинкову алею в Нижньому Солотвині Ужгородського району. До речі, це Шевченківська алея, започаткована у 2014 році Закарпатським осередком спілки письменників України – із нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

У MUSE TRAVEL тішаться, адже щороку приєднується все більше охочих висаджувати дерева.

«Тому – прогнози оптимістичні: Закарпаття та його ліси – в надійних та свідомих руках», – додають в агенції.

Про екологічний проєкт та як взяти участь – погляньте на сайті.

Varosh