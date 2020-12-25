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Безпека 24/7: охоронне агенство «Легіон» відкрило в Ужгороді нові офіс та шоу-рум

25 Грудня 2020 1

Понад 1,5 тисячі об’єктів знаходиться під охороною агенства «Легіон» на Закарпатті. Спектр послуг найрізноманітніший: фізична охорона, централізована охорона, оперативне реагування. Крім того, представники агентства активно беруть участь у життєдіяльності міста й області. Зокрема, сюди належать спільні патрулювання з поліцією, а в період відсутності транспорту на початку локдауну на автівках фірми підвозили людей на роботу.

Днями в Ужгороді відкрили новий офіс і шоу-рум агентства: на вул. Д.Снігурського,15 (біля ТЦ «Dream Hall»).

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Ми сумлінно працювали, розвивалися і прогнозовано цьогоріч вийшли на вищий рівень. Результатом нашої роботи стало відкриття нового офісу та шоу-руму. Для нас це велика подія, і ми щиро вдячні друзям і партнерам «Легіону», які завітали до нас у цей день, каже директор Агенства Марат Каграманов.

В урочистому відкритті взяв участь, зокрема, гість із Києва представник компанії Ajax Тимур Романенко.

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У шоу-румі можна ознайомитися з обладнанням, отримати безкоштовну консультацію, придбати пристрої сигналізації, за бажанням замовити монтаж та під’єднати на пульт централізованої охорони «Легіону».

Зараз у шоу-румі представлені як бездротові системи безпеки продукція Ajax Systems, так і сучасні системи цифрового відеоспостереження та дротові системи від виробників охоронного та протипожежного обладнання. Крім того, асортимент постійно розширюється, тому кожен клієнт зможе підібрати для себе те, що необхідно саме йому.

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З нагоди відкриття офісу та шоу-руму провели розіграш призів: 3 місце та сертифікат на послуги «Легіону» на 500 грн отримав Юрій Фейер; 2 місце та сертифікат на послуги «Легіону» на 1000 грн отримав Іван Стан; 1 місце та комплект бездротової сигналізації Ajax отримав Олег Турянський.

Отже, подбати про безпеку в режимі 24/7 можна звернувшись за адресою: Ужгород, вул. Д.Снігурського,15 (біля ТЦ «Dream Hall»).

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Крім того, з 1 жовтня «Легіон» запустив франшизу і на Тернопільщині, тож безпеки із Закарпаття стає все більше.

Докладніше про послуги охоронного агентства «Легіон», зокрема про фізичну та централізовану охорону, а також оперативне реагування, можна на офіційному сайті legion.com.ua

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# Ajax Systems # Легіон # ужгород

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