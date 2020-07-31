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Бренд Kochut. Woodworks представлений у Німеччині. Планується запуск шоуруму Kochut

31 Липня 2020 25

Бренд братів Кочутів “Kochut. Woodworks” (вироби з дерева) представлений у німецькому Дюссельдорфі під назвою “Kochut  Chärn’s”. Ось німецький інтернет-майданчик з меблями Кочутів. Планується відкриття брендових шоурумів “Kochut. Woodworks” та “Kochut”. Власне, рік тому Кочути підписали у Відні договір із німецьким партнером Геннадієм Чернишуком.

Спочату йшлося винятково про дерово. Надалі партнери розширили сферу співпраці, відтак у Дюссельдорфі будуть представлені і ювелірні колекції Kochut. Власне, для цього Геннадій проходив навчання у майстерні братів Кочутів в Ужгороді.

Кочки 1

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Varosh

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# брати кочути

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