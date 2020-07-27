Folk-fashion fest “Гуцульська ватра” 2020. Як це було і чому ця подія вкрай важлива для Закарпаття

7 липня у комплексі “Воєводино” відбувся Folk-fashion fest “Гуцульська ватра” 2020. Яскраве, емоційне, стильне дійство просто неба, за яким також можна було стежити онлайн. Це був перформанс гуцульської моди у сучасній інтерпретації. Організатори культурно-мистецької модної події – Закарпатська школа моделей “A’Star”. Проєкт має підтримку від Українського культурного фонду (УКФ).

Одна з ключових ідей заходу – переосмислення гуцульської моди.

«Орнаментальне, колористичне і технічне багатство гуцульської вишивки, якою гуцули прикрашали і прикрашають одяг – сорочки, кептарі, сердаки, капчури тощо – це джерела натхнення і поштовх для роздумів модельєрам, які працюють в стилі etno-fashion», – розповідає Анна Феєр, керівниця проекту.

Уся подія максимально наповнилася тематичним антуражем, самобутньою атмосферою Івана Купала. Фольклорно-етнографічний ансамбль “Ужгород” гармонійно поєднав архаїчні та сучасні мелодії. Відбулася виставка автентичного гуцульського строю від приватного музею гуцульського одягу та старожитностей Юрія Саса. Також була виставлена експозиція прикрас ручної роботи від закарпатської майстрині Марії Дуркот.

Балетмейстер Микола Молнар провів майстер-клас магічного чоловічого танцю “Аркан”, в якому переплелися гуцульські, романські і тюркські хореографічні елементи. Такий танок за своєю експресивністю є чи не найяскравішим у танцювальному мистецтві України.

Юні леді Закарпатської школи моделей “A’Star” продемонстрували модельно-хореографічну композицію “Цвіт папороті”. Цей перформанс поєднав різні види мистецтва – музику, власне пісню, танець – відтак зобразив направду гуцульський настрій. Безумовно, були і тематичні воркшопи, відеоряд і потужне вогняне купальське шоу!

«Одна з головних цінностей фешн-фольк фесту “Гуцульська ватра” – це впровадження інноваційного підходу до його проведення», – каже Анна Феєр.

Родзинка мистецького дійства – колоритний fashion-перформанс “Спадщина”. Театралізований показ є продовженням проєкту Закарпатської школи моделей “A’Star”, втіленого за підтримки УКФ у 2018 році. Глядачі побачили нову інтерпретацію традиційного гуцульського вбрання закарпатців, що демонструє розвиток гуцульської моди. У колекції використані екологічні тканини, зображені закарпатські етнічні гуцульські мотиви, втілено художнє оформлення і характерна орнаментика автентичних і сучасних гуцульських одягових традицій Закарпаття. Авторка стилізованого вбрання – дизайнерка Оксана Василян. Колекцію демонстрували професійні моделі “A’STAR”, постановниця дефіле – Інна Фуцур.

Folk-fashion fest “Гуцульська ватра” – модерний, актуальний, соціальний. Тим паче, у сучасній індустрії моди високо цінується “народний образ”. Як не парадоксально, проте саме повернення до фольклору та історії наразі створює новизну і різноманітність. Шанування народних традицій і етнічних стереотипів є дуже важливим фактором для сучасного світу, бо від цього певним чином залежить не тільки доля етнокультури, а й загалом нації.

«Зразок проведення онлайн-фесту гуцульської моди є чудовою базою для створення та втілення нових ідей та проектів в майбутньому», – ділиться Оксана Шип, режисерка-постановниця проєкту.

Основна мета проєкту – допомогти регіонам Закарпаття розвиватися, вражати себе і цілий світ унікальною культурою через переосмислення, імпровізацію та трансформацію традицій. Адже саме культура, мистецтво можуть послужити потужним генератором розвитку культурно-пізнавального та подієвого туризму на Закарпатті. Така мистецька подія має надати великий поштовх, аби українська мода ставала більш відкритою та інтернаціональною, а гуцульські тренди зі столітньою історією впевнено крокували світовими подіумами.

Varosh. За матеріалами організаторів