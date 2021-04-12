500 дерев задля відновлення лісів Закарпаття – працівники “Джейбіла” висадили хвойні в урочищі “Дубки”

У суботу, 10 квітня, співробітники одного з найбільших в області підприємств із іноземними інвестиціями “Джейбіл” вийшли на акцію із висадження дерев. Йдеться про екоініціативу “1 мільйон дерев за 1 добу у 100 країнах світу”, в межах національного проєкту “Озеленення України”.

Хвойні саджанці закупили коштом компанії, попередньо порадившись зі спеціалістами Ужгородського лісгоспу щодо порід та локації. Ділянка знаходиться на території Оноківської громади.

Джейбіл удруге проводить акцію в рамках ідеї “Озеленення Закарпаття”, восени 2020-го волонтери компанії висадили 250 дерев.

– У компанії “Джейбіл” ми щодня намагаємося робити світ кращим, безпечнішим та більш здоровим. Завдяки нашій корпоративній ініціативі Jabil Cares ми долучаємо співробітників до заліснення Карпат. Сьогодні ми висадили півтисячі дерев, і я дуже пишаюся своїми колегами, що вони беруть участь у такій чудовій ініціативі, – розповів Михайло Дуран, генеральний директор ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”.

Захід проводили з дотриманням суворих карантинних норм – маски, рукавички, дезінфектори, відповідна дистанція між учасниками. Спочатку територію розчистили від сухостою та сміття. За допомогою трьох лісників-координаторів розрахували оптимальну відстань між саджанцями. Організатори зазначають: важливим є не лише кількість висаджених рослин, а й залучення людей до екологічно важливої справи.

– Вирубка лісів в Україні наразі є гострою проблемою, і компанія “Джейбіл”, як соціально відповідальна компанія, просто не могла не взяти участь у такому прекрасному проєкті, як “Озеленення Закарпаття”. Уже вдруге наші працівники беруть участь в цьому проєкті. Кожен – з екологічною свідомістю і бажанням зробити невеличкий, але важливий вклад у покращення навколишнього середовища, – наголосила Юлія Парій, керівниця служби охорони праці та охорони навколишнього середовища ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”.

У компанії кажуть: планують зробити такі акції традиційними, обираючи різні локації для озеленення Ужгородщини, та залучаючи щоразу більше волонтерів.

***Матеріал оприлюднено на правах реклами

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