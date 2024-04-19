У Підзамковому парку обрізали сухі гілки дерев із фахівцем

У Підзамковому парку в Ужгороді фахівець з догляду і обрізки дерев, арборист Роберт Альбрехт спільно з працівниками КШЕПу обрізали сухі гілки на кількох деревах уздовж прогулянкової алеї. Чоловік провів свого роду майстерклас з правильної обрізки дерев. На початку квітня, нагадаємо, чоловіка запросило керівництво парку для оцінки стану дерев.

Запрошений арборист консультуватиме, як правильно обрізати дерева в Ужгороді

— У попередній його приїзд ми оглянули дерева в парку, оглянули, які є аварійні, сухі гілки під зріз, — розповів Андрій Питчак. — Робимо це на підставі лімітів, які видає Держекоінспекція, бо парк належить до парково-заповідного фонду. І кожна гілка і дія стосовно неї є важливою. Тому ми робимо максимальні дії, щоб зберегти дерева, але це парк, де ходять люди, іти і він має бути безпечним. Плануємо зрізати орієнтовно 5 аварійних, найбільш критичних гілок на деревах, що ростуть на прогулянковій частині парку.

Дерева, до яких не торкнулися руки людини — в хорошому стані

Роберт Альбрехт розповів Varosh, що видаляти небезпечні і аварійні і не дуже гілки на деревах останнім часом стало дуже популярним і розповсюдженим заняттям.

— Люди спокушаються тим, що це заняття входить у категорію небезпечних і важких робіт і ця робота коштує недешево. Обрізати гілки потрібно на висоті, висячи на мотузках і люди часто нехтують правилами безпеки, — пояснив він. — Але ніхто не задумується над тим, що дерева не завжди треба вирізати, інколи дерево можна зберегти. Арборист працює на мотузках, тому що піднімаючись нагору в люльці, він може нею пошкодити здорові гілки… Обрізка гілок — це тільки 10% від усієї роботи арбориста, він має знати цілий спектр моментів, дотичних до середовища, в якому росте дерево.

В Підзамковому парку, за словами Роберта Альбрехта, окрім тих дерев, у життя яких втрутилася людина, в решти дерев все гаразд. Просто варто забрати сухі гілки над хідниками, а загалом дерева в дуже хорошому стані.

— Навіть той найстаріший платан — він величезний, красивий, можна його огородити, щоб менше топтали люди кореневу систему. Бо ж вона в дерева — як проєкція крони, інколи і більша. Інші дерева, до яких не торкнулися наші руки — в хорошому стані, — сказав арборист.

У КШЕПі знають, як обрізати дерева

Після образки гілок Роберт Альбрехт розповів працівникам КШЕПу основні моменти в обрізці гілок. Однак у КШЕПі Varosh сказали, що їхні працівники добре знають, як обрізати дерева, бо ж за 2 роки навчилися.

— Мої хлопці сказали, що ті роботи, які арборист виконує на мотузках, вони спокійно виконують у люльці, — сказав заступник директора з озеленення КШЕП Сергій Фреган. — Якщо наша машина не може підняти люльку на висоту пошкоджених гілок, то ми замовляємо роботи таких-от арбористів, які працюють на мотузках “альпіністи” ми їх називаємо. У місті я ще не бачив неправильно обрізаних дерев. Так, буває, що ми зрізаємо здорові гілки, але це треба робити, коли дерево росте вбік. Інколи треба різати по живому, нічого не поробиш…

Нагадаємо, некваліфікована обрізка дерев в Ужгороді не раз викликала обурення серед містян, зареєстровані петиції до міськради стосовно залучення кваліфікованих фахівців з догляду за деревами, арбористів у міськраді не отримувала бажаного результату. В міськраді казали, що фахівця не знайшли.

Санітарну обрізку дерев планують провести на Липовій алеї в Ужгороді

У березні цього року депутати міськради ухвалили рішення про створення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення “Платанової алеї” на вимогу ужгородців захистити від варварського кронування старі платани на Слов’янській набережній.

Торік, наприкінці квітня на Словʼянській набережній поблизу парку «Боздош» на доріжку набережної та на лавицю впало кілька сухих гілок.

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Зоряна Попович, Varosh,

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