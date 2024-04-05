Запрошений арборист консультуватиме, як правильно обрізати дерева в Ужгороді

Арбориста Роберта Альбрехта, фахівця з Хуста, запросило керівництво Боздоського та Підзамкового парків в Ужгороді. Зробили це після зустрічі з екоактивістами міста, на якій обговорили цілісність дерев у парках.

— Вони порадили звернутися до Роберта Альбрехта, як одного з кращих фахівців-арбористів, його послугами користуються по всій Україні, — розповів Varosh заступник директора Боздоського та Підзамкового парків Андрій Питчак. — Він розуміється на догляді за деревами, розуміє, де потрібно обрізати певні гілки, а де цього робити не можна. Він приїхав на наступний день, почав нас консультувати і маємо надію, що надалі будемо з ним тісно співпрацювати по обрізці дерев та догляду за ними. Тому що в Підзамковому парку дерева набагато старіші і до догляду за ними більше вимог.

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Андрій Питчак розповів: Роберт Альбрехт оглянув дерева в парку і проконсультував, як саме проводити обрізку, щоб не нашкодити деревам. На зустрічі з ним були присутні керівництво і працівники парку. Надалі планують частіші консультації і щоб він був присутній при обрізці дерев для 100%-вої правильності дій.

— Найближчим часом плануємо запросити його на консультацію по обрізці аварійних гілок. Обрізку ми проводимо самотужки, власними силами, із залученням техніки КШЕПу. Ми плануємо також поспілкуватися з керівництвом КШЕПу, вони також виявили бажання в у подальшій співпраці, щоб навчити своїх працівників більш коректної обрізки дерев Ужгорода, — сказав Андрій Питчак.

Нагадаємо, некваліфікована обрізка дерев в Ужгороді не раз викликала обурення серед містян, зареєстровані петиції до міськради стосовно залучення кваліфікованих фахівців з догляду за деревами, арбористів у міськраді не отримувала бажаного результату. В міськраді казали, що фахівця не знайшли.

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У березні цього року депутати міськради ухвалили рішення про створення “Платанової алеї” на вимогу ужгородців захистити від варварського кронування старі платани на Слов’янській набережній.

Нагадаємо, торік, наприкінці квітня на Словʼянській набережній поблизу парку «Боздош» на доріжку набережної та на лавицю впало кілька сухих гілок.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Боздоського та Підзамкового парку та ГО “ФОРЗА” у Фейсбуці.

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