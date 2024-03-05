Санітарну обрізку дерев планують провести на Липовій алеї в Ужгороді

Зняти сухостійні гілки та провести санітарну обрізку лип планують на Липовій алеї в Ужгороді. Для цього зібралися комісією в складі представників міськради, КШЕПу, зеленгоспу, біофаку, ГО “Екосфера” та “ФОРЗА”, щоб провести обстеження алеї на стан аварійності, цілісності лип.

Обстеження проводять, щоб виявити сухі гілки та випередити падіння та забезпечити нормальну роботу вуличного освітлення алеї, оскільки біля світильників подекуди нагромадилися гілки, — пояснила Varosh заступниця директора департаменту міського господарства Олександра Турянчик.

— На деревах уже видно, де сухостійні гілки і де бруньки, — пояснила вона. — Якщо повністю іде пошкодження самої кори на гілці, то її треба зняти, от ми бачимо на четвертій липі є відчахнуті скелетні гілки. Їх треба зняти, щоб вони не впали. Мова йде про 2-3 гілки на дереві.

Зі слів Олександри Турянчик, Липова алея як об’єкт інвентаризована, усі липи на алеї пронумеровані, обліковані та зазначені в паспорті об’єкту заповідного фонду. Обрізку гілок здійснюватиме КШЕП. Арбористів у штаті комунального підприємства немає.

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— Ми зверталися з проханням про догляд до арбориста, — каже Олександра Турянчик, — стосовно платана в парку Підзамковому. То він назвав ціну тільки обстеження дерева близько 50 тисяч, а попередня вартість догляду за тим деревом — попередньо 170-180 тисяч. Ми неодноразово зверталися і до нашого біологічного факультету, і до лісотехнічного університету у Львові — жодних пропозицій від них не поступило.

Аварійні гілки на липовій алеї, які відзначить комісія, зафіксують у переліку, який передадуть у КШЕП для виконання обрізки.

— Ці дерева мали би позначити, працівники відділу благоустрою міськради на комісії мають подивитися навантаження гілки, чи вона велика, чи важка, — усі деталі будуть з’ясовані. Усі гілки після обрізки в нас обробляються спеціальною фарбою, — пояснила Varosh Олена Гойда, інженер КШЕП по озелененню.

Ужгородці мали вже негативний досвід з кронуванням дерев на алеї платанів в Ужгороді, і за словами Оксани Станкевич-Волосянчук, коли мова іде про липову алею, то просто не можна припуститися помилки.

— Взагалі в нас у місті ніхто не вміє займатися обрізкою та правильним доглядом за зеленими насадженнями. Ми пропонували вже давно інвентаризувати всі дерева, як було зроблено торік з деревами в Ротарі-парку, але тоді не знайшли грошей і досі в нас усе робиться як у 19 столітті, — сказала вона.

Обстеження лип на алеї триватиме кілька днів. Наразі обстежили 43 дерева, продовжать роботу в четвер, 7 березня.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

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