Петицію проти варварського кронування дерев у місті зареєстрували ужгородці

Понад 190 голосів з необхідних 250 набрала за перший день петиція проти варварського кронування дерев в Ужгороді. Петицію зареєстрував ужгородець, письменник Андрій Шолтес.

“Робота із зеленими насадженнями Ужгорода вже давно викликає занепокоєння, а крім цього рівень озеленення міста був набагато нижче нормативного ще до появи біля 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб….Через потворну практику так званого санітарного обрізування чи омолодження – кронування дерев, їх крони та стовбури на вулицях, парках та в історичній частині Ужгорода нагадують понівечені дерева в містах сходу України, що зазнали руйнівних обстрілів з боку агресора”, — йдеться в документі.

— Вирішив зареєструвати петицію, бо те, що в Ужгороді вже роками роблять із деревам – це не тільки нахабне, потворне і шкідливе для довкілля знищення нашого спільного довкілля, а й злочин, — розповів Varosh Андрій Шолтес. — Сотні і сотні міських дерев або вбиті кронуванням під стовп, або взагалі зрізані. Причому часто це робиться взагалі без будь-якої потреби, не кажучи вже про те, що дехто на цьому цинічно заробляє, хоча ці кошти можна було б направити на те, що справді дуже потрібне під час війни. Крім цього, зараз усім людям психологічно важко через війну. І додавати людям стресу оцими постійними новинами і постами про знищені дерева і самим виглядом дерев що вмирають на вулицях – це аморально. Тим більше, що усім ясно – місто спокійно може прожити довгий час без кронування і вирубки, в цьому немає ніякої нагальної необхідності.

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Посилаючись на ряд законів та нормативно-правових актів, команда ужгородців у петиції вимагають Негайно припинити практику потворного кронування, не допустити зменшення територій земель зелених насаджень загального та спеціального користування та розпочати роботу над планом перспективного розвитку зелених насаджень: провести інвентаризацію всіх зелених насаджень міста, створення та введення кадастру зелених насаджень як складової містобудівного кадастру тощо.

— Сподіваюся, у міськраді прислухаються до голосу ужгородців і припинять вирубати та кронувати дерева, — каже автор петиції. — Це треба припинити було не те що вчора, а ще кілька років тому. Інші деталі щодо стратегії міста по зеленим насадженням при бажанні можна вирішити. Головне: зрозуміти, що дерева це не яма на дорозі, яку можна полагодити, дерева ростуть дуже довго і вони корисні усім, навіть чиновникам. До речі, тільки що прочитав пост про те, що Київська міська рада затвердила Рекомендації по догляду за кронами дерев на території міста Києва, де серед іншого зазначено, що крону дерева не можна обрізати більше, ніж на 35% від її об’єму.

Varosh,

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