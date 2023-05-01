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Чому в Боздоському парку впала гілка і що за цим стоїть

1 Травня 2023 193

В неділю, 30 квітня на Словʼянській набережній поблизу парку «Боздош» на доріжку набережної та на лавицю впало кілька сухих гілок. Про це написала в Фейсбук одна з постраждалих. Varosh поцікавився в директора КП “Парк Підзамковий” Анатолія Ковальського, коли в парку востаннє проводилася інвентаризація та обрізка сухих гілок на деревах.

— Справа в тому, що нам заборонено проводити обрізку дерев у парку, — відповів Анатолій Ковальський. — Ми проводимо її самі, на свій хлопський розум, минулого року робили, підрізали ті дерева, підчищали, але нам усе блокує місцева прокуратура та інші правоохоронні органи. Справа в тому, що в парку заблокована земельна ділянка, а щоб провести обрізку, потрібно отримати ліміт на вирізку дерев в обласній екології, бо вважається, що парк — це природний заповідний фонд. Обласна екологія нам цієї норми не дає, тому що в нас не встановлені межі цього заповідного фонду і вони не можуть дати ліміт, не знаючи меж. І ось таке замкнуте коло виходить.

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За словами директора парку, фактична площа парку становить 50 гектарів, з часу його заснування.

— Але у 2008 році тодішній голова ОДА Віктор Балога, коли воював з Сергієм Ратушняком через встановлення аквапарку на території Боздоського парку, своїм вольовим рішенням збільшив площу Боздоського парку до 70 га, — розповів Анатолій Ковальський, — яких фізично немає… І якщо немає цих додаткових гектарів, то вони не можуть їх геодезично відобразити. По факту є 50 га.

Для цього, за його словами, потрібно змінити рішення обласної ради. В парку чимало таких дерев, їх заактували, але до кардинального вирішення ситуації від повторної ситуації ніхто не застрахований.

В Ужгородській міській раді Varosh повідомили, що комісія виїде на місце події в Боздоський парк завтра, 2 травня вранці.

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Водночас Varosh готує запит до відділу екології Закарпатської ОВА.

Varosh,

Фото з мережі Фейсбук

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# Боздоський парк # дерева # кронування # образка

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