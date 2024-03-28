Міські депутати погодили створення в Ужгороді Платанової алеї

Рішення про створення “Платанової алеї” ухвалили 28 березня депутати на сесії Ужгородської міської ради. За рішення проголосувало 29 депутатів із 31, що зареєструвалися на сесію.

Відповідним рішенням погоджено створення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення «Платанова алея» орієнтовною площею 1,0 га від транспортного мосту до площі Євгена Томенчука.

Разом із тим, 4 платани, що зростають на згаданій ділянці, не внесли у перелік таких, що відносяться до Платанової алеї, позаяк вони зростають на приватній земельній ділянці.

Схваленню відповідного рішення передувала реакція громади та колективне звернення містян до Ужгородської міської ради з вимогою захистити платани від імовірного знищення. Взимку на Слов’янській набережній було здійснено обрізку 4-ьох платанів. Пізніше з’ясувалося, що ці дерева зростають на приватній території, власник якої і вдався до радикального кронування.

Аби убезпечити від такої долі решту платанів, що зростають у межах ділянки від транспортного моста до Боздоського парку, активні ужгородці створили колективне звернення до міської ради за порятунок та збереження Платанової алеї, розповіла у коментарі Varosh ужгородка, одна з ініціаторок звернення Дзвінка Білоног. За її словами, за 10 днів під зверненням підписалися 1217 людей: його підтримали не лише ужгородці, але й жителі інших міст Закарпаття та України, а також підписанти з-за кордону (Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Мккачево, Ясіня тощо, Чехія, Нідерланди). Опісля звернення передали у міську раду та ряд інших інстранцій (екоінспекція, ОВА, облрада, прокуратура).

Одночасно з тим, ГО «Форза» спільно з науковцями біологічного факультету УжНУ та краєзнавчого музею на волонтерських засадах підготували наукове обґрунтування створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Платанова алея».

Свою підтримку також задекларував депутат Закарпатської обласної ради Денис Ман, направивши до міської ради відповідне депутатське звернення.

Після нинішнього позитивного голосування за створення Платанової алеї матеріали мають бути направлені до Закарпатської ОВА для здійснення заходів з оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення «Платанова алея» згідно з вимогами Закону України «Про природно-заповідний фонд України», йдеться у рішенні міської ради.

Разом із тим, під час сесії було озвучено про підготовлені Департаментом міської інфраструктури охоронні договори на 4 платани, які вже були обрізані, розповіла Дзвінка Білоног. Аби забезпечити подальшу недоторканність цих дерев, документи також мають бути підписані власником земельної ділянки, на якій зростають платани.

Тетяна Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Дзвінки Білоног

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