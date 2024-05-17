“Птах у своєму гнізді”: перевидання малої прози Івана Чендея презентували в Ужгороді

В Ужгороді відбулася презентація збірки оповідань Івана Чендея «Птах у своєму гнізді». Це перша збірка творів письменника, перевидана за останні 20 років.

Презентували книгу у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці укладачка збірки, донька Івана Чендея Марія Чендей-Трещак та акторка Римма Зюбіна. Модерувала захід Іванка Когутич.

Розповідаючи про ідею перевидання творів письменника, Марія Чендей-Трещак зауважила, що за останні роки виросло ціле покоління українців, які не мали змоги взяти книгу Івана Чендея до рук, адже її, окрім як у бібліотеках, не було.

«Перші роки після смерті батька мені у книгарнях на запитання, чи є твори Чендея, казали «Ні, на жаль немає, він уже давно не видавався». Але вже в останні роки у мене почали питати: «А хто це такий? Тому ми дуже горіли бажанням видати цю книгу, і саме в якомусь гарному сучасному видавництві, щоб вона була конкурентноздатною», – розповіла пані Марія.

Книга вийшла у видавництві «Комора» накладом у 2 тис. примірників. Передмову написала письменниця Оксана Луцишина, післямову – дослідниця творчості Івана Чендея Роксолана Жаркова.

До збірки увійшло 14 оповідань авторства Івана Чендея. Відкриває її оповідання «Чайки летять на Схід», фінальне оповідання – «Калина під снігом». Є у книзі й оповідання, написані Іваном Чендеєм ще у 24-річному віці, як от «Льодові квіти». Загалом – оповідання, написані в різні періоди життя.

Окремо Марія Чендей-Трещак зупинилася на назві для нової книги. За її словами, птах – один із найпомітніших та знакових символів у творчості Івана Чендея.

«Його знаковий роман «Птахи полишають гнізда», знову-таки «Чайки летять на Схід». Ця символіка птаха, розкриленості, неба, свободи, ширяння над землею… Птах як символ супроводжує у прив’язці до батькової творчості постійно», – розповіла пані Марія.

Зрештою, назвою для збірки стала фраза з оповідання «Криниця діда Василя». В оформленні книги художниця Мар’яна Митюк використала символи батьківської хати й мосту, який з’єднує світи – село-місто, дитинство-зрілість.

Римма Зюбіна під час презентації розповіла про свої «стосунки» з творчістю Івана Чендея. Зокрема, згадала, що під час навчання на першому курсі режисерського факультету в інституті культури в Києві, коли треба було обирати роботи для режисури, вона обрала для роботи саме «Калину під снігом» Івана Чендея.

«Уже зовсім в іншому моєму житті у мене стався фільм «Гніздо горлиці», і, не маючи витоків саме з літератури Чендея, я б, можливо, зовсім інакше підійшла до ролі Дарини… Для мене, коли я читаю літературу, є дві ознаки, що вона моя. Якщо у мене вмикається одразу кінобачення, і коли я бачу те, що з твору може взяти абітурієнт для вступу в театральний інститут, то розумію, що це хороша проза – глибока, яскрава», – зазначила Римма Зюбіна.

На завершення презентації відбулося оголошення переможців цьогорічного Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторки та зі сторінки ЗОУНБ у Фейсбуці

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