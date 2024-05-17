Переможців конкурсу малої прози імені Івана Чендея оголосили в Ужгороді: хто вони

Організатори Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея оголосили короткий список цьогорічних переможців.

Як повідомляв Varоsh, цього року після перерви, що виникла у зв’язку із повномасштабною війною, було відновлено прийом робіт на VI Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея. Твори на конкурс приймали з 20 січня до 20 квітня.

Цього року на розгляд журі надійшло близько 100 робіт з різних куточків України, розповів під час оголошення результататів конкурсу в Ужгороді голова благодійного фонду імені Івана Чендея Іван Трещак.

Він також анонсував проведення цьогорічного Чендей-фесту, який буде присвячений 100-річчю з дня народження дружини Івана Чендея – Марії Чендей.

Чендей-фест-2024 пройде 22-24 серпня у селі Чинадієво, у замку Сент-Міклош. У ході фесту, зокрема, буде оголошено лауреатів з-поміж коротких списків, які отримають гран-прі конкурсу.

Конкурс проводили у двох номінаціях: «Мала проза» та «Чендеєзнавство».

За результатами конкурсу переможцями стали:

У номінації «Мала проза»:

Діана Вовк «Рукавичка з качечкою» (Харків)

Назар Вівчарик «Книга року» (Черкаси)

Назарій Понтак «Господар Перехрестя» (Львів)

Медіна Гусинець «Диригент» (Закарпаття)

Галина Євтушек «Антонівка» (Мелітополь-Хмельницький)

Галина Зелененька «Мати Хорунжа» (Вінниця)

Олександр Карпенко «Місія» (Київ)

Оксана Мерек «Коли відцвіте жовтодзвін» (Львів)

Лідія Яцкова «Сльози Соледару» (Хмельницький)

У номінації «Чендеєзнавство»

Олександр Гаврош, цикл публікацій та інтерв’ю

Ольга Деркачова, наукова студія «Їсти, не любити, не пам’ятати, не пробачати»

Світлана Кирилюк «Особливості кінематографічного мислення Івана Чендея»

Тетяна Лях, наукова студія «Все минає, залишається тільки людське добро»

Сергій Манукян, стаття-нарис «Немеркнучі зірки Івана Чендея»

Михайло Носа, стаття «За обурених дубівчан замовте слово, аби зняти з нас цю темну пляму».

Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея був заснований у 2017 році Міжнародним благодійним фондом ім. Івана Чендея, а вперше проведений у 2018-му, до 95-річчя письменника. Конкурс проводиться щороку у двох номінаціях — «Мала проза» та «Чендеєзнавство». Також вручають гран-прі переможцям у номінаціях. Нагороджують лауреатів традиційно під час фестивалю «Чендей-фест». У 2023 році конкурс не проводився, а всі кошти організатори направили на підтримку ЗСУ.

Іван Чендей — відомий український письменник, сценарист культового фільму “Тіні забутих предків”, журналіст, співзасновник Народного Руху та PEN-Ukraine, лауреат Шевченківської премії (1994). Народився у селищі Дубове Тячівського району, жив і творив на Закарпатті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатької обласної універсальної наукової бібліотеки

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