Переможців конкурсу малої прози імені Івана Чендея оголосили в Ужгороді: хто вони

Організатори Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея оголосили короткий список цьогорічних переможців.
Як повідомляв Varоsh, цього року після перерви, що виникла у зв’язку із повномасштабною війною, було відновлено прийом робіт на VI Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея. Твори на конкурс приймали з 20 січня до 20 квітня.
Цього року на розгляд журі надійшло близько 100 робіт з різних куточків України, розповів під час оголошення результататів конкурсу в Ужгороді голова благодійного фонду імені Івана Чендея Іван Трещак.
Він також анонсував проведення цьогорічного Чендей-фесту, який буде присвячений 100-річчю з дня народження дружини Івана Чендея – Марії Чендей.
Чендей-фест-2024 пройде 22-24 серпня у селі Чинадієво, у замку Сент-Міклош. У ході фесту, зокрема, буде оголошено лауреатів з-поміж коротких списків, які отримають гран-прі конкурсу.
Конкурс проводили у двох номінаціях: «Мала проза» та «Чендеєзнавство».
У номінації «Мала проза»:
У номінації «Чендеєзнавство»
Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея був заснований у 2017 році Міжнародним благодійним фондом ім. Івана Чендея, а вперше проведений у 2018-му, до 95-річчя письменника. Конкурс проводиться щороку у двох номінаціях — «Мала проза» та «Чендеєзнавство». Також вручають гран-прі переможцям у номінаціях. Нагороджують лауреатів традиційно під час фестивалю «Чендей-фест». У 2023 році конкурс не проводився, а всі кошти організатори направили на підтримку ЗСУ.
Іван Чендей — відомий український письменник, сценарист культового фільму “Тіні забутих предків”, журналіст, співзасновник Народного Руху та PEN-Ukraine, лауреат Шевченківської премії (1994). Народився у селищі Дубове Тячівського району, жив і творив на Закарпатті.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатької обласної універсальної наукової бібліотеки
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