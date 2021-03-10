Оксана Луцишина. Перша жінка на Закарпатті – лауреатка Шевченківської премії з літератури. Про що її роман “Іван і Феба”

9 березня Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив переможців конкурсу 2021 року. У номінації “Література” перемогу отримала Оксана Луцишина за роман “Іван і Феба”.

Оксана Луцишина (1974) – письменниця, поетка, викладачка Техаського університету в місті Остін. Народилася в Ужгороді.

Авторка збірок поезії (“Усвідомлена ніч” 1997, “Орфей Великий” 2000, “Я слухаю пісню Америки” 2010, “Вірші Феліцити” 2018, “Persephone Blues”, Boston, Arrowsmith, 2019), збірки оповідань (“Не червоніючи” 2007), романів (“Сонце так рідко заходить” 2007, “Любовне життя” 2015, “Іван і Феба” 2019).

Викладає українську мову і східноєвропейську літературу. Захистила дисертацію по творчості Бруно Шульца і філософії Вальтера Беньяміна.

Ось що написала пані Оксана на своїй фб-сторінці в день оголошення результатів:

«Шановне журі, дорогі друзі, дорогі читачі! Сердечно дякую за все! Закарпаття ще не мало, здається, жінок-лауреаток – з літератури… тому це дуже знаково: ось, нам відкрито і ці двері».

Українські письменниці й письменники відразу відгукнулися на чудову новину.

Лариса Денисенко: «Дякую тобі за сестринство, чутливе ставлення до жінки і жіночих прав, відтворення важливого в твоїх текстах. Читайте цей роман, він вартий вашого часу».

Остап Сливинський: «Такі лавреати, такі імена серед премійованих – це те, що дає надію. Сподіваюся, тепер так буде завжди. Тарас Шевченко заслужив на те, щоб його іменем були вирізнені найкращі з нас».

“Іван і Феба” – роман Оксани Луцишиної, дія якого розгортається в останні роки радянської влади й у перші роки української Незалежності.

Після навчання у Львові та участі у Революції на граніті Іван повертається в рідний Ужгород, де одружується з поеткою Марією, що називає себе Фебою.

Львів та Київ — міста з бурхливим політичним життям, Ужгород натомість вирізняється дещо гротескною атмосферою патріархального сімейного укладу та раннього капіталізму по-українськи. Тут легко обійтися без спецефектів із горору чи трилера: сама реальність повсякденного життя підказує ходи, які за напругою можуть посперечатися з творіннями Кінга або Кустуріци.

До речі, тираж розпроданий, проте можна замовити електронну версію на сайті Видавництва Старого Лева.

У фіналі конкурсу в номінації “Література” були ці автори:

Олена Герасим’юк за книгу Книга поезій”Тюремна пісня”

Оксана Луцишина за роман “Іван і Феба”

Василь Махно за роман “Вічний календар”

Володимир Рафєєнко за роман”Мондегрін (пісні про смерть і любов)”.

Закарпатські письменники – лауреати Шевченківської премії різних років:

Іван Чендей,

Петро Скунць,

Дмитро Кремінь,

Петро Мідянка ,

, Мирослав Дочинець ,

, Оксана Луцишина.

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