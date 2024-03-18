“Птах у своєму гнізді”: Вперше за понад 20 років вийшло перевидання короткої прози Івана Чендея

Твори лауреата Шевченківської премії, видатного закарпатського письменника Івана Чендея не перевидавалися з 2002 року. Нині ж, уперше за понад 20 років, світ побачила збірка оповідань авторства Івана Чендея «Птах у своєму гнізді».

Книга «Птах у своєму гнізді» вийшла у видавництві «Комора» накладом у 2000 примірників. Її вже можна придбати у книжкових крамницях, розповіла у коментарі Varosh донька письменника Марія Чендей-Трещак.

За словами пані Марії, ініціатором перевидання творів Івана Чендея «стало саме життя», адже неодноразово до родини Івана Чендея зверталися читачі, студенти, що писали курсові чи дипломні роботи, з проханням дати збірку творів письменника.

«У книжкових магазинах твори батька годі знайти. У бібліотеках є лише перший том перевиданого у 2002 році. Тоді за програмою підтримки місцевих авторів мало вийти 2 томи повного зібрання творів Івана Чендея. Але другий том, попри те, що був надрукований, із загадкових причин в бібліотеки так і не надійшов», – розповіла Марія Чендей-Трещак.

Жінка каже: над перевиданням вибраних творів письменника думали давно. Однак відправною точкою для остаточного рішення став форум Re:Open Zakarpattia у 2021 році, на якому однією зі спікерок була українська письменниця Оксана Забужко.

«Тоді на форумі Оксана Стефанівна так м’яко пожурила наш місцевий культурний бомонд: у вас тут є Чендей, є Чендей-Фест, а ви його вже вдруге асфальтуєте – вперше за радянської влади, а тепер в сучасні часи. Оскільки Оксана Стефанівна тісно пов’язана із видавництвом «Комора» (Оксана Забужко є топавторкою згаданого видавництва –ред.), ми зрозуміли, що знайдемо там підтримку. Звернулися до видавництва, нас дуже активно підтримали, попросили дібрати, які твори мають увійти до збірки, і буквально за пів року народилася книжка «Птах у своєму гнізді».

До збірки увійшло загалом 14 оповідань, зокрема, “Чайки летять на схід», «Тестамент», «Дорога туди й назад», «Криниця діда Василя», «Березневий сніг», «Калина під снігом». Упорядники намагалися, аби новели були різнопланові та різнотематичні – і про минуле, і про сучасне, про сільський побут та місцевого жителя.

Літературною редакторкою збірки стала Ольга Лілік, над ілюстраціями й оформленням працювала Мар’яна Микитюк. Передмову до книги написала письменниця Оксана Луцишина, післямову – дослідниця творчості Івана Чендея Роксолана Жаркова.

«Неймовірна передмова Оксани Луцишиної написана у формі звернення до Івана Чендея. Пані Оксана завершує її словами: «Дякую, Іване Михайловичу, я заздрю читачам, які ще тільки відкриватимуть для себе вашу творчість». Доволі прикро, що Чендея потрібно відкривати зараз, коли він, в принципі, нікуди не дівався і завжди був. Разом із тим, добре, що тепер сучасний читач може відкрити для себе Чендея не лише як сценариста фільму «Тіні забутих предків», а саме як письменника, адже він, у першу чергу, сильний майстерний прозаїк», – розповіла Марія Чендей-Трещак.

Наразі книгу «Птах у своєму гнізді» можна придбати на сайті видавництва «Комора», а також у книжкових крамницях. Зокрема, у “Книгарні Є”, за словами пані Марії, збірка стоїть на почесному місці, як новинка.

Урочиста презентація книги має відбутися у травні в Ужгороді, попередньо – у Закарпатській обласній бібліотеці, розповіла Марія Чендей-Трещак. Під час презентації також будуть оголошені результати цьогорічного, 6-го конкурсу малої прози ім. І. Чендея, який наразі ще триває.

Іван Михайлович Чендей – український письменник, журналіст, фольклорист, перекладач, співзасновник Народного Руху та PEN-Ukraine, кіносценарист.

Найбільш відомий широкому загалу Іван Чендей як співавтор сценарію легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» (1964 рік).

У 1994 році Іван Чендей за книгу «Калина під снігом», повість «Іван» став лауреатом Шевченківської премії.

На вшанування пам’яті Івана Чендея дочка Марія Чендей-Трещак та її чоловік Іван Трещак заснували Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея та проводять Всеукраїнський літературний конкурс малої прози «Чендей Фест». Літературна премія імені Івана Чендея в рамках «Чендей Фесту» — серед найпрестижніших в Україні.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Марії Чендей-Трещак

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