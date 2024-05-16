В Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка презентують збірку малої прози Івана Чендея «Птах у своєму гнізді», яку цьогоріч видало видавництво «Комора». Це художні твори письменника, видані друком вперше за понад 20 років, пояснив Varosh письменник Олександр Гаврош.

— Документалістика, листування Івана Чендея активно видавалась, особливо останні 4 роки, але до друку художніх творів не доходило, — каже він. — Останніми вийшло “Вибране” в 2 томах у видавництві “Карпати” у 2002 році. Тепер нарешті вийшли друком оповідання Івана Чендея, “Птах у своєму гнізді”, упорядником стала донька письменника, Марія Трещак.

“Птах у своєму гнізді”: Вперше за понад 20 років вийшло перевидання короткої прози Івана Чендея

Майже 400-сторінкова книжка містить 14 різнопланових та різнотематичних оповідань. Літературною редакторкою збірки стала Ольга Лілік, над ілюстраціями й оформленням працювала Мар’яна Микитюк. Передмову до книги написала письменниця Оксана Луцишина, післямову – дослідниця творчості Івана Чендея Роксолана Жаркова.

Книгу «Птах у своєму гнізді», яка вийшла накладом у 2 тисячі примірників, можна придбати на сайті видавництва «Комора», а також у книжкових крамницях, зокрема, у “Книгарні Є”.

У презентації книжки візьме участь упорядниця Марія Чендей-Трещак, акторка Римма Зюбіна, літературознавець Сидір Кіраль. Модеруватиме редакторка обласної бібліотеки Іванка Когутич. Під час презентації будуть оголошені результати цьогорічного, 6-го конкурсу малої прози ім. І. Чендея. Вручення нагород відбудеться до Дня народження письменника 20 травня 2024 року в Ужгороді, на садибі Івана Чендея.