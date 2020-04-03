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Приклад для наслідування: Кав’ярня у Кошице шиє маски, аби вижити у карантин

3 Квітня 2020 122

Культова кав’ярня Šálka kávy у центрі Кошице, за 100 км від Ужгорода, завжди приймала натовпи містян і туристів. Ужгородці також знають її і люблять. Нині заклад потерпає від скрути, адже зачинений, проте засновники знайшли вихід – налагодили пошиття креативних веселих масок і продають їх у своєму інтернет-магазині. Ми переклали статтю про цю ініціативу з видання KOŠICE: DNES, а також додали нову інформацію.

Авторка публікації Моніка Кацейова пише, що кав’ярня вирішила не чекати кращих часів і переформатувалася у простір шиття масок. Ідея виникла за день після введення карантину.

«Протягом вікенду ми організували команду, створили інтернет-магазин, навчилися шити, а в понеділок уже почали продавати. Ми не є професійним ательє, але хочемо компенсувати збитки, які завдала ця ситуація», – каже співзасновник кав’ярні Томаш Седлак.

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Швейні машинки взяли у своїх мам і бабусь. Як каже Томаш, ще на початку акції мама вчила його вкладати нитку у машинку, а тепер команда щодня виготовляє щонайменше 300 масок.

Кошти з продажу мали спрямувати на зарплату бариста та офіціантам Šálky kávy. Але ще приєдналися друзі кафе, які також втратили дохід. Відтак тепер шиють близько 12 людей.

Кав’ярня переважно приймає замовлення від фізичних осіб, але до них уже звертаються більші компанії. Ось монтажна фірма замовила 40 штук для своїх працівників. Також багато купують іноземні студенти.

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Стаття у словацькому виданні опублікована 24 березня, а 17 березня кав’ярня вже вийшла в нуль зі своїми масками. Ціна однієї – 4 євро, а щоразу купують не менше п’яти.


До речі, 2 квітня кав’ярня виставила пост у фейсбуці з проханням поширити його, аби про їхню ініціативу дізналося якомога більше людей, адже це допоможе врятувати заклад. 7 квітня проведуть рендомний конкурс, відтак п’ятеро щасливчиків отримають 10 масок або 20 порцій кави.

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Varosh

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# covid-19 # карантин

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