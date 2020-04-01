“Підтримую місцевий бізнес”: Як закарпатським підприємцям допомагають вижити в кризу

Якщо під час карантину ваш бізнес зупинився, то цей текст для вас. Якщо хочете підтримати місцевих підприємців та виробників, то цей матеріал також для вас. У Закарпатті започаткували дуже важливий і напрочуд актуальний соціальний проєкт “Підтримую місцевий бізнес”. Волонтери допомагають нашим підприємцям грамотно й творчо перейти в онлайн, а також безкоштовно рекламують локальний бізнес. #підтримуюмісцевийбізнес – це ініціатива Єлизавети Куртяк, яка в інтерв’ю виданню Varosh розповідає про ідею, концепцію і перші результати.

Від першого поста у соцмережах до креативної команди, яка підтримує місцевих підприємців

Єлизавета Куртяк керує мережею клінік естетичної медицини MediSkin, медичним центром ХустМед та мережею салонів EyeMed. У період карантину працює тільки ХустМед, інші напрямки Єлизавета призупинила, а ще почала втілювати креативний і дуже потрібний проєкт для всього Закарпаття, який поступово масштабується. У цей час вона вирішила допомогти локальному офлайн-бізнесу втриматися на ринку і ефективно переформатуватися в онлайн.

Все почалося зі звернення у соцмережах. Єлизавета написала пост із закликом посприяти офлайн-бізнесу якісно представити себе в інтернеті. Уже за пів години після публікації зголосилися небайдужі, відтак довкола ініціативи “Підтримую місцевий бізнес” сформувалася команда SMM-менеджерів, маркетологів, дизайнерів, фотографів, блогерів. Вони на волонтерських засадах допомагають підприємцям результативно вести сторінки в інстаграмі, безкоштовно рекламують їхню справу, а також об’єднують усіх разом в інстаграм-каталозі @we_support_business.

«Ми перевіряли, аби це справді були офлайн-бізнеси, й саме такі, які найбільше потребують опори, адже закрилися на період карантину. Тепер їх треба підтримати, аби хоча би мали працівникам на зарплату, і щоб потім не відкрилися з величезним мінусом».

Про безоплатні послуги

Що команда запропонувала підприємцям? Важливо, що до участі запрошують саме власників офлайн-бізнесу, йдеться, до прикладу, про фермерство, магазини, кафе, їжу, напої, одяг… Кожен має неодмінно завести сторінку в інстаграмі, якщо її досі не було. Відтак волонтери допомагають професійно й креативно оформити акаунт, запустити або перезапустити його, консультують щодо стартового й подальшого ведення сторінки, аби зробити її популярною і прибутковою, а далі вже надають послуги з просування. Для рекламування сторінок залучають інста-блогерів, а також спеціально створений майданчик-каталог @we_support_business, де зібраний закарпатський бізнес. І це все безкоштовно!

«Наша мета – навчити людей працювати в інстаграмі, аби потім вони вміли робити це все самотужки. Для прискорення процесу налаштовуємо для них сторінки, аби вони якнайшвидше почали приносити дохід».

У спільноті наразі 17 волонтерів, котрі є фахівцями у своїх сферах, а також мають власні команди, які беруть участь у розкручуванні сторінок. Щодо бізнесу, то вже звернулися понад 60 підприємців з усього Закарпаття, з більших міст і менших, та навіть з маленьких сіл. Можна й надалі приєднуватися. Волонтерка Аліна Гайда стала куратором ініціативи, вона координує обидві спільноти – волонтерів-креативників і підприємців, які залучені до проєкту. Також вона займається каталогом, щодня створює контент і наповнює платформу.

Про безкоштовну рекламу і створення брендів з нуля

Зі старту ініціативи Єлизавета запропонувала безкоштовно рекламувати бізнеси на своїй сторінці в інстаграмі. Власне, вона ніколи нічого не рекламувала за гроші, тепер хоче просто підтримати наших підприємців, кожного, хто звернеться. А в неї, до речі, вже майже 58К підписників. До Єлизавети долучилися інші блогери, відтак вона разом з командою визначає, якому бізнесу у якого блогера краще рекламуватися, аби інформація зацікавила цільову аудиторію.

Дуже цінно, що деяким підприємцям навіть створили бренд з нуля. Безоплатно.

«Ми формуємо бренди, які яскраво репрезентують Закарпаття. Ось у рамках проєкту створили бренд “KOSHARKA” для села Іза, де плетуть знамениті кошики. Кошики з лози – це унікальна родзинка села, вже давно можна було вийти на онлайн-ринок, але тепер остаточно настав час. Попит може зростати, адже туристи, після візиту в Ізу, матимуть змогу замовити і в інтернеті. І це класно, що ми всі і всюди можемо замовляти саме наші вироби – круті, якісні, і таким чином підтримаємо свого виробника».

“Кошарку” просуває фотограф Ігор Пілатус, він створив логотип, фотоконтент, веде сторінку, допомагає з усім-усім.

Під загрозою опинилася буйволина ферма “Карпатський буйвіл”, куди часто навідувалися мандрівники. Буйволина ферма є самобутньою й туристично-привабливою, виготовляє крафтову продукцію з буйволячого молока. Якщо вона остаточно закриється, то що буде з тваринами? Їх же ж не просто взяв і зачинив на карантин, вони продовжують давати молоко, хтось має за ними доглядати, а власник повинен утримувати господарство й виплачувати зарплату.

«Нам завжди потрібні і молоко, і сир, і масло, все одно ж купуємо у супермаркетах, шукаємо в інтернеті, то чому би не замовити у своїх, тим більше, це дуже смачна, натуральна й корисна продукція».

Відтепер Must agency розповідає про унікальну буйволину ферму на сторінці @karpatskiy_buyvil.

Цікавий випадок також у “Теплі води Велятино”. Вони організували виробництво кольорових пельменів з індичатиною, відкрили цех, налагодили процеси, але в магазинах не надто звертали увагу на цю продукцію. Ініціатива “Підтримую місцевий бізнес” усе змінила!

Одна з працівниць одного вечора ліпила пельмені й водночас створювала сторінку в інстаграмі. Підключилося SMM-агентство Must agency, яке оформило акаунт @a_tu_iv, Єлизавета прорекламувала пельмені, і вже за день уся нова партія була продана, а компанія одержала передзамовлення. Навіть більше, почалися експерименти, відтак з’явилася лінійка безглютенових пельменів, а це ж модний гастрономічний тренд. Ось так вірус штовхає до нових ідей.

Один із неординарних кейсів — ужгородська кав’ярня “Горіаціана на крузі”, у якій завжди було багато відвідувачів. Цікаво, що заклад раніше не приділяв значну увагу інтернет-просуванню, наразі акаунт @goriziana_na_kruzi розкручує агенція Ambassador.

«Горіаціану можна і треба зробити популярним інстаграмним місцем, вона цього заслуговує. Я впевнена, що ця сторінка стане для закладу великим плюсом при виході з карантину. Відтак кав’ярня буде не тільки легендарною локацією, а й матиме активну промоцію онлайн».

Онлайн-офіс офлайн-бізнесу

Власне, що робити бізнесу у кризовому стані? Хутко йти в інтернет, реєструватися у соцмережах, а підтримка неодмінно буде! Як каже Єлизавета, є два варіанти: або залишатися удома і перейматися, чи карантин знищить твій бізнес, або ж прямувати в інстаграм.

Каталог @we_support_business направду починає репрезентувати закарпатську офлайн-сферу в онлайн. Це не магазин, де одразу можна замовити товари, а саме каталог з постами про різні бренди, лінками на їхні власні сторінки, а також фізичною адресою. Цьому акаунту кілька днів, а тут уже близько чотирьох тисяч підписників.

Такий проєкт став викликом для місцевих креативних індустрій, адже кожен бренд має одержати ефективні рішення, себто продажі. Інколи доводиться розкручувати з нуля. Найкраща реклама для волонтерів – результати, яких вони досягнули для бізнесу.

«З самого початку я поінформувала, що на кожному етапі публікуватиму результати SMM-кампаній, писатиму про їхню ефективність. Також просимо всіх підприємців ділитися результатами, аби знати подальший розвиток, розуміти, як діяти далі, кого підбадьорити рекламою, кому змінити консультантів, кому додати новизни».

Замість P.S.

Насправді, кожен може підтримати ініціативу, адже ми всі завжди щось купуємо, ми всі пов’язані між собою. Достатньо зайти в каталог, обрати цікаве для себе, перейти з каталогу на сторінку виробника, замовити, а потім опублікувати продукцію у соцмережах з хештегом #підтримуюмісцевийбізнес. Хештег також створений у рамках ініціативи, аби популяризувати локальні товари.

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Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Карл Смутко