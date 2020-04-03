Ужгородський ресторан закликає долучитися до ініціативи “Вірус доброти”

Ресторан Кілікія в Ужгороді започаткував акцію #вірусдоброти. Це ініціатива керівництва закладу – адресна допомога людям, які цього потребують. Відтак уже два тижні кухня щодня готує, а кур’єр доставляє 15 безкоштовних гарячих обідів людям з інвалідністю та самотнім стареньким.

Ми розпитали Кілікію про ідею #вірусдоброти.

Представники ресторації звернулися до Оноківської сільради й до голови ОСББ на Шахті, аби визначити, хто найбільше потребує уваги й допомоги. Відтак п’ятеро мешканців Оноківців і десятеро з мікрорайону Шахта – наразі під опікою закладу. Це переважно особи поважного віку, маломобільні і ті, хто має інвалідність, всі вони є малозабезпеченими.

Ідея не тільки в тому, аби пригостити гарячим обідом. Ресторан прагне допомогти цим людям менше виходити з дому й мінімізувати контакти у період карантину.

Тож уже два тижні кур’єр щодня доставляє під двері комплексний гарячий обід. У ресторані кажуть, що намагатимуться продовжувати цю справу до завершення карантину.

А ще Кілікія закликає інші кафе приєднатися до акції #вірусдоброти, адже добро не має залишатися в одних руках, його треба поширювати.

Гастрономічні історії на карантині:

Varosh