Цією афішею подій ми закриваємо весну і починаємо літо-2024. Трохи урочисто, ще й тому, що основний настрій цим вихідним придають події, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей, який у світі святкують 1 червня. Повніше афішу заходів до цього дня і не тільки в Ужгороді, можна подивитися за посиланням, ми ж зібрали для вас різноманітніший перелік цікавих заходів.

Знайдуть цікаве і любителі спорту, і поціновувачі мистецтва — дивіться і обирайте, що до вподоби. І так, пишіть нам, що ми забули проанонсувати.

31 травня (п’ятниця)

Заходи в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Ф.Потушняка:

11:00-17:00 – вулична буккросингова акція “Капуркова книжка”;

12:00 – бібліоквест “Королівство дитячих мрій”;

16:00 – інтерактивна гра для батьків “Розподіл домашніх обовʼязків” від “Татохаб. Ужгород”;

17:00 – благодійна фотовиставка “Спокій” на підтримку ЗСУ;

18:00 – благодійний акустичний виступ музичного гурту “NoOne”.

Святкові заходи в Ужгородському скансені Об 11.00 почнеться майстер-клас із різнотрав’я, згодом, о 14.00 – майстер-клас із квілінгу. Буде діяти дитяча локація на території садиби з с. Тибава Свалявського району (народні ігри, розмальовки, пазли, читання казок з дитячою імпровізацією, перетягування канату). О 14.00 – відкриття виставки робіт учнів мистецьких шкіл області «Мирне майбутнє України». Організатор: Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Африканське музичне коло На завершення весни в “Соль Дієз” знову Африка. Запрошуємо вас на музичне коло для дорослих, де співатимемо неймовірну за енергетикою замбійську пісню. Але якщо ви раптом не дуже любите співати, то яка ж африканська пісня звучатиме без гідного барабанного супроводу? Ну і звісно ж, завжди можна прийняти виклик – поєднати барабанну гру зі співом. Початок о 19:30, за адресою вул.Митрака, 6а (увага! це коло буде проведене на новій локації – в центрі розвитку “Barvinok”). Вартість участі — 200 грн.

День відкритого простору — благодійний пікнік з користю

В селі Кам’яниця (на вул.Молодіжній, 25) облаштували Простір – це 36 соток приватної території з двома будинками на 4 та 6 гостей, басейном з підігрівом, великою альтанкою, дитячим майданчиком, чаном та чудовим видом на Невицький замок і гори. Є можливість відпочити, поїсти смачні гриль страви та дізнатись цікаві факти про наш край. І все це з користю для війська — ті, хто задонатить від 200 гривень, візьмуть участь в розіграші відпочинку в одному з будинків Простору.

Початок заходу — о 19:00. Обов’язкова реєстрація! Кількість місць обмежена!

Концерт Андрія Кравченка

В рамках туру “Мадонна” співак дасть концерт в Ужгороді, в Закарпатській обласній філармонії. Лунатимуть найвідоміші хіти: “Доле моя”, “Моя єдина”, “Тільки ти”, “Лебідка”, “Все буде добре”.

Початок о 19:00.

1 червня (субота)

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів. Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:

1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);

2) роздрукувати особистий QR код;

3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

8:45 — збір

8:50 — розминка

9:00 — старт забігу

9:45 — заминка.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Дитячий фестиваль “Мироліто”

Фонд Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії проводить на площі біля Ужгородського греко-католицького Кафедрального собору “фестиваль дитячої радості”. У програмі квести, ігри, рукодільні та творчі майстер-класи, розпис пряників та різноманітні розваги. А також – смачний боґрач, справжня італійська паста, морозиво, напої і подарунки.

Початок о 10:30.

День захисту дітей у “Світі велетнів”

1 червня всім маленьким гостям парку роздаватимуть солодку вату, а вхід для дітей буде зі знижкою -50% від вартості квитка. Окрім цього, для малечі підготували інтерактивні розваги, програму з акторами та аніматорами і справжній ляльковий театр.

Придбати квитки можна на офіційному сайті проєкту «Світ велетнів», або на касі Боздоського парку. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Святкові заходи в Ужгородському скансені

З 10.30 до 13.00 триватиме серія майстер-класів та ігрове заняття з аніматорами для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу Закарпатської області. Організатори: Закарпатський музей народної архітектури та побуту та Служба у справах дітей Закарпатської ОВА.

Протягом дня діятимуть майстеркласи з гончарства, ліплення прикрас з глини, виготовлення ляльки-мотанки тощо.

Заходи в Закарпатському муздрамтеатрі:

11:00 – відкриття “Сцени просто Неба” та безкоштовний показ вистави “Витівки короля Дроздоборода”.

А також заходи від організації “Я Маріуполь”: 12:00 – зустріч та спілкування з військовослужбовцями Національної гвардії України; 13:00 – майстер-класи та збір коштів на потреби ЗСУ; 14:00 – цікаві експерименти для дітлахів; 15:00 – пригощання дітей морозивом.

Дитячі кулінарні майстеркласи

В супермаркеті “Сільпо”щосуботи проходитимуть дитячі кулінарні майстеркласи. Тривалість — година: 12:00-13:00.

Для реєстрації дзвоніть на 050 395 6929. Вартість — 100 грн (розрахунок на касі після участі в майстеркласі).

Майже комедія

На сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть “майже комедію” “Сімейна вечеря”. Затишний вечір в родинному колі. Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв. Чи випадковим є збіг обставин, що вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення? Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої нашої вистави?

Початок о 19:00.

2 червня (неділя)

Вистава для дітей “Гном Джером”

Ця дивовижна історія сталася в будиночку найкращого лісового казкаря Гнома Джерома. Він – найдобріший та найщедріший гном на Землі. І в нього День народження! Тому його сусіди, звірята з лісової школи танців, вирішують приготувати для нього сюрприз!..

Початок вистави о 12:00.

«Маленькі серця волелюбної України”

ГО «Волелюбні» запрошують на благодійний захід на підтримку ЗСУ «Маленькі серця волелюбної України” на площі Ш.Петефі. У програмі аніматори, руханки, тематична фотозона, майстер-клас для діток та дорослих по плетінню маскувальних сіток, аквагрим, благодійний ярмарок а ще чімало атракцій.

Початок о 16:00.

Відкриття велосезону Big Sity Ride-2

На благодійний велозаїзд запрошують усіх, у кого велосипед. Традиційний Big City Ride проїде вулицями Ужгорода, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Велосипедисти збираються на 16:00 великою вело-компанією біля ОДА (пл. Народна, 4). Традиційним моментом велозаїзду стане розіграш значків, які можна придбати в ряді кав’ярень. Основним призом стане новенький велосипед.

Вистава “Кольори”

Виставу-сповідь за п’єсою Павла Ар’є покажуть на великій сцені драмтеатру. Минуле тримає в собі досвіди. Так і наша історія – досвід жінки, яка пережила ціле століття. Вистава, в якій без гасел та патріотичних лозунгів йдеться про Україну. А ще — про еміграцію, про жінок, про самотність, насилля — в ній переплетено дуже багато різних тем.

Початок о 18:00. Квитки в касі театру або за посиланням.

Концерт у Закарпатській обласній філармонії

У філармонії пройде концертна програма “Ми діти твої, Україно!” за участі солістів – заслуженого артиста України Олександра Садварія та Поліни Гонтарь, молодих вокалістів Софії Григор’євої, Марка Коврова й Олександри Шебели, а також колективів філармонії – камерно-інструментального ансамблю “Угорські мелодії” і балетної групи ансамблю “Закарпатські візерунки”.

Початок о 17:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне, зі сторінки ГО “Щасливі діти” у Фейсбуці

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