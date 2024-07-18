Виставка, тренінг та… кажани: афіша подій в Ужгороді 19-21 липня

Попереду спекотні вихідні в місті. Таке враження, що життя завмирає, сховатись можна тільки в прохолоді Липової алеї чи інших парках міста і подій у найближчі кілька днів геть небагато. Але в різноманітності їм не відмовити — знайдете заходи, які відбуваються традиційно і регулярно і цілком несподівані.

Тож вибирайте до смаку і пишіть нам, що ми не проанонсували!

19 липня (п’ятниця)

Виставка “Коломия – Транзит”

У галереї “Ужгород” (просп. Свободи 7/26) відкриється виставка творів членів Коломийської регіональної організації НСХУ “Коломия – Транзит”.

Відкриття — о 16:00.

Відкрита лекція про кажанів

В одному з підземель Ужгородського замку відбудеться відкрита лекція-знайомство зі справжніми кажанами «Зустріч з повітряними акробатами ночі». На слухачів чекають інтерактивна лекція про рукокрилих і знайомство зі справжніми кажанами від біологині Альони Прилуцької, співзасновниці Українського центру реабілітації рукокрилих.

Актор Закарпатського академічного обласного театру ляльок «БАВКА» Микола Карпенко приготував промо вистави «Пригоди Кожика і Летика». Будуть також творчі майстер-класи, фотосесії, ігри від екотренерів Інституту еколого-релігійних студій.

Початок о 18:00. Вхід вільний!

Посиденьки з настільними іграми

В арт-просторі “Ліс” запрошують на дівочі посиденьки з настільними іграми і вином. Організатори попереджають: вечір для гостей 18+, дрес-код білий. Вартість — 400 грн.

Музичне коло для дорослих

Цього разу учасників запрошують поринути в атмосферу гір та народної мелодії. Закарпатські народні пісні + музичні інструменти + імпровізація = чудовий літній вечір пʼятниці.

Початок о 19:00. Адреса: Ужгород, вул. Швабська 9а (простір “Станція Уж”).

20 липня (субота)

“Як віднайти свою сексуальність?”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на тренінг-практикум з психологинею, терапевткою для пар, педагогинею з сексуального виховання Оленою Пітух. Говоритимуть про те, як віднайти жінці свою сексуальність.

“Сексуальність — це потужний ресурс, віднайшовши який змінюється все: починаючи від внутрішнього стану, закінчуючи побутом й самореалізацією, — кажуть організатори. — Буде багато вправ, інсайтів, результати й безпечне середовище”.

Початок — о 19:00. Адреса: м.Ужгород, вул.Швабська, 68 (каб. 205). Вхід: вільний донат.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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