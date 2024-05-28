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Виставку-продаж світлин чотирьох фотографів проведуть в Ужгороді

28 Травня 2024 141

Фотовиставку-продаж “Спокій” на підтримку ЗСУ проведуть чотири ужгородських фотографи. Кетрін Кіш, Олександр Харківський, Олександр Рокосовик та Володимир Хила виставлять 20 світлин формату А3 для поціновувачів фотомистецтва. Гроші, отримані з продажу світлин, передадуть Руху підтримки закарпатських військових. Подібну виставку вони проводили на початку повномасштабного вторгнення, розповіла Varosh Кетрін Кіш.

— Тоді ми зібралися з Володимиром Хилою, його була ініціатива тієї виставки, Олександром Рокосовиком та Володимиром Гором. Тепер Фейсбук нагадав мені про цю подію, я його поширила і в коментарях одна читачка спитала про вартість фотографій. Далі все сталося несподівано швидко: в коментарях з’явилася Євгенія Напуда, і сказала, що від Карпатського Фонду та Фонду Франції є кошти і можна профінансувати друк світлин і повторити подію. Розмова відбувалася вже після 23-ї години.

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Світлини (по порядку) Кетрін Кіш, Олександра Харківського, Олександра Рокосовика та Володимира Хили

Кетрін одразу написала в ательє, скільки коштуватиме друк, розуміючи, що отримає відповідь уже вранці. Але за кілька хвилин їй відповідають  і, як для благодійного заходу, пообіцяли знижку. Тільки цього разу замість Володимира Гора четвертим фотографом став Олександр Харківський, волонтер Руху підтримки закарпатських військових.

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Зі слів Кетрін Кіш, фотовиставка покликана не рекламувати їх як фотографів, а в першу чергу зібрати кошти на потреби військових. Тому світлини підбирали за тим критерієм, щоб люди захотіли їх придбати і повісити в себе вдома. Так і виникла назва виставки — “Спокій”. Збільшили цього разу і формат світлин — з А4 до А3 — які готують до виставки.

Кетрін Кіш пояснила: стартова ціна світлини буде 350 грн, але якщо у день відкриття на якесь фото претендуватимуть кілька людей, то проведуть невеликий аукціон і фото забере той, хто заплатить більше. Потім світлини додрукують.

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Фотовиставка відбуватиметься у дворику Обласної універсальної бібліотеки (м. Ужгород, пр. Свободи, 16) та діятиме по 14 червня включно. Захід відбуватиметься за сприяння Карпатського Фонду та Фонду Франції, Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка в рамках циклу заходів до Міжнародного дня захисту дітей та Всесвітнього дня батьків.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надане Кетрін Кіш: учасники фотовиставки 2022 року Володимир Хила, Кетрін Кіш, Володимир Гор

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