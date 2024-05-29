Унікальну Сцену просто неба відкриють у Закарпатському муздрамтеатрі

Сцена просто неба стане майданчиком для проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів.

Спорудження Сцени просто неба в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі тривало впродовж року. Подібних об’єктів в інших українських театрах наразі немає, розповів у коментарі Varosh директор закладу Рудольф Дзуринець.

«Наш театр буде єдиним в Україні, який матиме таку Сцену. Коли нещодавно у нас відбувалися театральні фестивалі «Під цвітом сакури», а потім «Драма сьогодення», саме тривало облаштування Сцени. Актори з гостьових театрів питали: «А що це у вас буде?». Коли дізнавалися – дивувалися, казали, що ніде поки такого не бачили», – сказав Рудольф Дзуринець.

Ідея облаштувати в театрі Сцену просто неба виникла минулого року, коли відбувалося розчищення та облагородження території довкола будівлі. Завдяки спонсорам вдалося закупити туї для висадки, всі інші роботи з організації Сцени проводилися коштом установи та силами її працівників, сказав директор театру.

Сцену просто неба облаштували в театрі зі сторони вул. Івана Чендея (колишня Льва Толстого).

Відкриття заплановане на 1 червня: до Дня захисту дітей Закарпатський муздрамтеатр має показати тут виставу «Витівки короля Дроздоборода». Виступ відбудеться, якщо сприятиме погода й не буде дощу. «Ми сподіваємося, що все-таки зможемо Сцену урочисто відкрити», – сказав Рудольф Дзуринець.

На майбутнє Сцена просто неба стане майданчиком для проведення різних культурно-мистецьких заходів: театральних вистав, творчих перформансів, вечорів поезії, книжкових презентацій, акустичних концертів, літературних вечорів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Рудольфа Дзуринця

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