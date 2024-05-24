Прем’єру вистави-сповіді “Кольори” покажуть на сцені драмтеатру

Виставу-сповідь за п’єсою Павла Ар’є “Кольори” 26 травня вперше покажуть на великій сцені Закарпатського музично-драматичного театру. Виставу підготували у форматі театральної лабораторії, тобто ролі можуть виконувати не лише професійні актори, пояснила Varosh асистентка режисерки у виставі «Кольори» Діана Вишнева.

— П’єса написана на основі реальних подій: Павло Ар’є одного разу у французькому метро познайомився з жінкою, українкою, вони розговорилися і вона розповіла йому все своє життя. Це стало основою для написання п’єси. У виставі “Кольори”, яку ми підготували, гратиме наша помічниця режисера Катерина Мешко. В нашому театрі це буде її дебют у ролі акторки, — розповіла Діана Вишнева.

З її слів, це п’єса, в якій без гасел та патріотичних лозунгів йдеться про Україну. А ще п’єса про еміграцію, про жінок, про самотність, насилля — в ній переплетено дуже багато різних тем. І у всіх цих переплетіннях режисерка-постановниця вистави — провідна майстриня сцени Клара Берец — закладає не лише історію головної героїні, але й історію України.

Це вже друга вистава, поставлена на базі театральної лабораторії, яку створили торік 4 червня. Перша — “Витівки короля Дроздоборода”.

Перед прем’єрою актори підготували для глядачів музичний пролог до вистави, який почнеться о 17:30 в фоє театру. Квитки — в касі театру або за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Олексія Попова

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.