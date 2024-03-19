Виставу “Сімейна вечеря” — третю прем’єру за березень у Закарпатському муздрамтеатрі — презентують на Малій сцені 30 березня. Виставу за п’єсою сучасного французького драматурга Жан-П’єра Абу готують режисер-постановник, Заслужений артист України Михайло Фіщенко з потужною командою акторів театру.

— Вистава про відносини чоловіка і дружини, батьків та дітей, про сімейні скелети в шафі і все це з присмаком детектива — такий коктейль ми хочемо запропонувати глядачу, — проанонсував виставу Михайло Фіщенко. — Я змінив акценти і фінал оригінальної вистави. Вистава стала ширшою в плані придумок, які автор нам не пропонує.

Назву п’єси, яка в оригіналі так і називається — “Сімейна вечеря” — не змінювали, тому що в ній закодований конфлікт твору, каже режисер. Близькі, рідні люди, зустрічаючись вдома за вечерею, замість того, щоб насолоджуватися моментами життя і спільністю, просто “з’їдають” один одного.

— Зараз це дуже актуально, тому що в нас зараз війна і людські стосунки дуже цінні. Це можна оцінити, тільки опинившись, нікому цього не радимо, у такій ситуації, коли рідні люди стають ще ріднішими, — каже Михайло Фіщенко.

Над виставою працює потужна творча команда: режисер працює з художником-постановником Людмилою Бєлою, у виставі залучені потужні провідні актори: Заслужений артист України Степан Барабаш, Василина Грицак, Ангеліна Сньозик, Олена Смоляр, Роман Каверзін з плеяди вимушених переселенців і вже дуже добре себе показав у виставах театру, Борис Шквара.

— Сподіваємось, кожен глядач знайде для себе щось важливе у цій виставі, можливо, перегляне якісь свої позиції. Взагалі, якщо після нашої вистави люди стануть трошечки добріше ставитись один до одного, то ми будемо вважати, що досягли своєї мети, — каже режисер.

Квитки в касі театру або за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

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