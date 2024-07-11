“Арт-липень”, Big City Ride, екскурсія мініскульптурками: Афіша заходів в Ужгороді на 12-14 липня

Позначки на термометрах б’ють усі можливі рекорди – літо в самісінькому розпалі. Спека й сезон відпусток дається взнаки й на культурно-розважальній активності в місті. Так, у прийдешні вихідні в Ужгороді, як виявилося, заплановано не так уже й багато подій. Але кожна з них і всі вони разом – дуже цікаві та сповнені змістами й сенсами.

Це і виставка сучасного мистецтва, і одразу дві пізнавальні тематичні екскурсії в різні дні, і благодійний традиційний масовий заїзд Big City Ride на підтримку війська, і захоплива та незвична навкололітературна гра, і театральні вистави для дорослих і дітей. Словом, обирати таки є із чого!

12 липня, п’ятниця

Тематична екскурсія «Знайди їх всі – міні скульптури Ужгорода»

Під час цієї подорожі ви зможете відкрити неймовірний світ мініатюрних скульптур, розташованих по всьому місту. Гіди розповідатимуть про кожну скульптуру, її історію та особливість. Ви дізнаєтеся, де саме приховані ці маленькі шедеври та яку символіку вони несуть.

Варітсть: 150 грн.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60.

Час: 19:00.

Локація: площа Театральна.

Вистава «Венера в хутрі»

Перша спільна прем’єра між Закарпатським академічним музично-драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь – в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Режисер-постановник – Віталій Семенцов.

Художниця-постановниця – з.д.м.України Емма Зайцева.

В ролях: Дар’я Горшкова та Олег Власов.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12, Мала сцена).

13 липня, субота

Uzhhorod runday

Uzhhorod runday – це пробігтися 5км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Долучитися дуже просто:

– безкоштовно зареєструватися на https://everyrun.world (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях)

– роздрукувати особистий QR код

– не зважати на погоду, настрій чи на жодні обмеження щодо віку або спортивної форми…

– дістатися вчасно до точки збору.

Розклад заходу:

8:45 – збір

8:50 – розминка

9:00 – старт забігу

Локація: старт від Лінгвістичної гісназії (Набережна Незалежності, 5). Для новачків – реєстрація на https://everyrun.world.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

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Навкололітературна гра з авторками подкасту ПереФарбований лис

Навкололітературні ігри – це незвичайний формат взаємодії з українською літературою, який допомагає знайти своє місце в культурі, глибше зрозуміти класику, дізнатися більше про себе та розважитися. Це поєднання української літератури, психології та ігрових механік.

Гра — стан, коли можна спостерігати за різними ситуаціями, змінювати реакції і приміряти ролі інших персонажів, щоб зрозуміти їхню мотивацію. У грі можна виходити за свої власні рамки і пробувати нове.

Для участі зовсім не обов’язково читати текст, пам’ятати імена персонажів чи локації. Усю необхідну для гри інформацію ми надамо на початку.

Відвідувачі гратимуть у «Мафію» за мотивами відомого роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». На грі досліджуватимуть, як формується довіра та зароджується стереотипне мислення, розбиратимуть, про що ж писав Панас Мирний і чим це може бути корисно зараз.

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Час: 12:00-13:30.

Локація: Арт-простір Ліс (вул. Фединця, 37).

Виставка актуального мистецтва «Арт-липень»

Тернистим шляхом з Києва та Одеси виставка доїхали до Ужгорода – останнього пункту, який відвідають картини та скульптури експозиції.

20 молодих українських митців представлять своє бачення навколишнього та внутрішнього світів в тих складних умовах, в яких живуть українці.

На відкритті вас також буде супроводжувати саунд локальної електронної сцени та бар.

Вхід: донат у 100 грн, кошти зі входу збирають на Схід.

Час відкриття: 14:00.

Локація: територія Фанерно-меблевого Комбінату (вул. Шумна, 21А).

Плейбек-перформанс підліткової студії

Вони такі щирі, швидкі, експресивні миттєві, відкриті, кмітливі і щедрі! Просто вони хочуть грати плейбек, і очі в них – горять.

Цього разу вони грають збірною і запрошують вас та ваші історії.

Вхід : безоплатно, за реєстрацією.

Час: 15:00-16:30

Локація: Арт-простір Станція Уж (вул. Швабська, 9).

Вистава «Венера в хутрі»

Перша спільна прем’єра між Закарпатським академічним музично-драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь – в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Режисер-постановник – Віталій Семенцов.

Художниця-постановниця – з.д.м.України Емма Зайцева.

В ролях: Дар’я Горшкова та Олег Власов.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12, Мала сцена).

14 липня, неділя

Вистава для дітей Мауглі

Прем’єра вистави «Мауглі» Закарпатського муздрамтеатру відбулася 23 грудня 2012 року, і з того часу вона не сходить зі сцени найбільшого театру області. Інсценізацію оповідань Джозефа Редьярда Кіплінга про людське дитинча у зграї хижих звірів у джунглях здійснила Марина Іваненко, а втілила на сцені притчу-мюзикл запрошений режисер із Житомира, заслужений діяч мистецтв України Наталія Тімошкіна, яка запропонувала ужгородському глядачу оригінальне поєднання пластики і драми.

Вистава зроблена в сучасній музичній і художній стилістиці. (Художник-постановник – Людмила Бєлая, танці та пластика Наталії Тімошкіної та Дмитра Сньозика, балетмейстер – Тарас Гамага).

Вистава «Мауглі», в якій задіяний чи не увесь акторський склад, по праву вважається однією з найяскравіших і найулюбленіших у репертуарі Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12, Мала сцена)

До Дня медика у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені А.Новака пройде відкрита екскурсія.

У програмі:

Вперше презентація історії лікарні Андрія Новака, доповідач – Йосип Турак.

Екскурсію проведе Юрій Яцина.

Час: 14:00.

Локація: збір на пл. Театральній (біля скульптурки Миколайчика).

Благодійний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді

В межах заходу традиційно розіграють велосипед. Для розіграшу треба придбати значок. Де можна придбати:

muffin.brewbar.uzh (пр-т Свободи 36

muffincafe.uzh (вул. Легоцького 19а)

duffort_espressobar (пл. Петефі 8а).

Вартість значків – 200 грн.

Участь у велозаїзді безплатна.

Заїзд — благодійний: всі зібрані кошти будуть передані на потреби ЗСУ! Рух підтримки закарпатських військових.

Час: 17:30 – збір

Старт – 18:00

Локація: пл. Народна (біля ОДА)

Театральна вистава «Ідеальне весілля»

Після успіху комедії Рея Куні «№ 13» заслужений артист України Михайло Фіщенко запалився ідеєю поставити на ужгородській сцені ще одного відомого сучасного комедіографа – англійця Робіна Ховдона, чиї п’єси йдуть у тридцяти країнах світу.

У наші стресові часи здоровий сміх додає оптимізму – стверджують психологи. Тому так хочеться нам забути бодай на кілька годин про власні проблеми і зануритися у калейдоскоп кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої вистави «Ідеальне весілля».

Уявіть собі, як почувається наречений, прокинувшись у ліжку в день весілля з незнайомою дівчиною? Та ще й у готельному номері, куди має ось-ось зайти наречена. Події розвиваються так стрімко, що глядачу залишається лише посміхатися, слідкуючи за божевільними спробами не розладнати весілля.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12, Мала сцена).

Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ЗакарпатПост

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