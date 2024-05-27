Тематичний парк «Світ Велетнів» продовжив роботу до 30 червня та запрошує гостей провести День захисту дітей разом.

1 червня всім маленьким гостям парку роздаватимуть солодку вату, а вхід для дітей буде зі знижкою -50% від вартості квитка. Окрім цього, для малечі підготували інтерактивні розваги, програму з акторами та аніматорами і справжній ляльковий театр.

«Кожна дитина заслуговує на краще дитинство, тому у цей складний час наш парк Велетнів продовжить дарувати позитивні емоції малечі в Боздоському парку. Діти не повинні бачити війну! Давайте повернемо їм дитинство разом!», – каже організатор проєкту Денис Погорєлко.

Нагадаємо, проєкт «Світі Велетнів» це тематичний парк казкових персонажів, головними героями якого є добрі та злі велетні з легенди про Долину Туманів, що «оживають» за допомогою аніматроніки та розмовляють з гостями голосами відомих українців. Всього у парку представлено більше 30 аніматронних фігур, що сягають до 5 метрів у висоту.

Придбати квитки можна на офіційному сайті проєкту «Світ велетнів», або на касі Боздоського парку. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Коли: 1 червня

Де: Боздоський парк (Слов’янська набережна, 31)

Графік роботи: щодня з 10:00-21:00

Знижка діє для дітей від 3-14 років.

Varosh за інформацією “Світ велетнів”