Літо в розпалі і ми традиційно пропонуємо вам афішу заходів в Ужгороді на 5-7 липня. Коли, як не тепер насолоджуватися літнім відпочинком у місті, якщо не вийшло поїхати кудись, “де зелена трава і асфальту нема”?

Заходів цього разу не дуже багато, але всі вони дуже цікаві. Вибирайте на свій смак і пишіть нам, що ми не проанонсували.

5 липня (п’ятниця)

Розважально-екскурсійний тур “УжТур”

ГО Щасливі діти запрошують діток з Оноківської громади взяти участь у одноденному розважально-екскурсійному турі «УжТур»! Чекають діток із родин соціально-вразливих категорій: дітей полеглих захисників, із родин переселенців, багатодітних сімей.

У програмі анімаційно-розважальна програма «Тимбілдинг й лазертаг пригоди»; екскурсія-пригода «У світі екзотичних тварин». Долання страхів, знайомство з тваринками екзотаріуму «Акваріум»; творчий майстер-клас: розмальовування еко-торбинок; анімаційна програма “Мультляндія” з відвідуванням 3D-кінотеатру.

Вік:9-11 років. Час: 9:30-18:00. Реєстрація відбувається за посиланням.

Увага ‼️ Заповнення анкети не означає автоматичне потрапляння на програму! Для уточнення всіх деталей та підтвердження участі з вами зв’яжеться координатор!

Барабанне коло з “Натхненною”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на перезавантаження у колі жінок з барабанами та іншими музичними інструментами.

“Понад 50% відвідувачів кіл відзначають, що приходять для зниження стресу, 20% — заради спілкування та відчуття прийняття групою за рахунок спільного ритму і тільки 30% відвідують барабанні кола для того, щоби навчитись грати, — пишуть у групі. — Барабанне коло проводить Катерина Кудашева з ГО “Соль Дієз”.

Охочих чекають в Ужгороді на Швабській, 9 (арт-простір “Станція Уж”) у п’ятницю, 5 липня, о 19:00.

Трансформаційний вечір «Почуй себе»

На учасників чекають надихаючі розмови і трансформаційні практики відразу з двома духовними наставниками: Іриною Намʼяк — сертифікованим викладачем Access Bars, духовним наставником та енергопрактиком, аромакоучем та Альоною Корягіною — енергетичним коучем, фасилітатором Access Bars/Facelift/Body Process, ведучою трансформаційних ігор та ретритів.

Вартість 300 грн Кількість місць обмежена, попередня реєстрація і бронювання в особисті @IrynaNamiak

Тривалість заходу — 19:00-21:00. Локація: Ужгород, пл. Петефі, 47, бізнес простір.

Прем’єра вистави “Венера в хутрі”

Містичний трилер-комедію “Венера в хутрі” за участі акторів двох театрів – Закарпатського та релокованого до Ужгорода Маріупольського — покажуть 5 липня на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру.

П’єсу Девіда Айвза за романом Леопольда фон Захер-Мазоха на закарпатській сцені поставив запрошений з Києва режисер Віталій Семенцов. Вистава підготована у формі дискусії з Мазохом про домінування в житті.

Прем’єра на Малій сцені 5 та 6 липня, початок вистави — 19:00.

6 липня (субота)

Runday Uzhhorod

Runday — це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів. Uzhhorod runday — це пробігтися 5 км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Як долучитися:

1) Безкоштовно зареєструватися тут (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях);

2) роздрукувати особистий QR код;

3) дістатися вчасно точки забігу.

Розклад заходу:

8:45 — збір

8:50 — розминка

9:00 — старт забігу

9:45 — заминка.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Локація: Лінгвістична гімназія (набережна Незалежності, 4).

Майстерклас з техніки мови

Майстерклас буде цікавий всім, хто займається розвитком своїх навичок мовлення, голосу, цікавої подачі інформації. Заняття проведе професійна актрис театру, доцентка зі сценічної мови Алла Бінєєва (м.Київ). На заході займатимуться диханням, артикуляційною гімнастикою, дикцією, голосом, інтонацією, зняттям м’язових зажимів, логікою мови.

Квитки (800 грн.) можна придбати на Київській набережній, 3 (“Дельфін”). За додатковою інформацією звертатися за тел.: 0666260420.

“Фортеця Маріуполь. Орест”

“Фортеця “Маріуполь”” — це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які були оточені російською армією у Маріуполі на заводі «Азовсталь». Від початку облоги режисерка Юлія Гонтарук веде розмови з бійцями полку «Азов», розкриваючи їхні портрети.



Героєм фільму став Орест – колишній зв’язківець, а нині голова прес-служби полку «Азов» у Маріуполі. З “Азовсталі” Орест потрапив у російський полон і вже після виходу фільму, після чотирьох місяців у неволі його повернули додому під час обміну полоненими.



Показ та обговорення фільму відбудеться 06.07.2024 за адресою: м. Ужгород, вул. Швабська,9, Станція Уж Арт-простір. Вхід за реєстрацією.

Поетичний вечір “Любов в усіх її проявах”

У другий поетичний вечір, який проведуть в артпросторі “Ліс”, говоритимуть про любов в усіх її проявах — про любов до життя, до світу, до людей… Про пристрасть і ніжність. Про те, що любов дає і що забирає. Про рани і про зцілення.

До участі запрошують поетів та поетес, а також усіх охочих почитати свої вірші або вірші улюблених авторів та авторок у форматі відкритого мікрофона. А усі, хто обожнюють слухати поезію, матимуть змогу насолодитися нею сповна. Хто бажає читати вірші — напишіть у приват “Артпростір “Ліс”” , щоб мj;yf ,ekj сформували орієнтовну програму. Вхід – 100 грн.

7 липня (неділя)

Вистава для дітей “Країна “До, Ре, Мі””

Вже цієї неділі ми покажемо Вам виставу, у якій фантастичний світ музики розкриється з особливою магією. В ній дівчинка Оленка зустрінеться із музичними інструментами, затанцює з нашими нотками та спробує знайти музику.

Режисер-постановник вистави — Михайло Мільмейстер. Початок о 12:00.

“Жменяки”

Одна з наймасовіших вистав Закарпатського музично-драматичного театру, створена головним режисером театру н.а.України Анатолієм Філіпповим. Вистава про вічну боротьбу моральних та матеріальних цінностей. Створена за реальними подіями, описаними в романі класика закарпатської літератури Михайла Томчанія.

Початок — о 19:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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