Більшість діючих сміттєзвалищ Закарпаття вичерпали свої потужності, — Департамент екоресурсів ОВА

На Закарпатті є 62 місця видалення відходів, з яких 59 — місця видалення твердих побутових відходів. З них два полігони — в селі Барвінок біля Ужгорода заповнений на 95,2% та в Мукачеві заповнений на 90%. Окрім того, є 57 сміттєзвалищ, — повідомили на запит Varosh у Департаменті екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА.

“Більшість місць видалення відходів вичерпали свої потужності, заповнені на 80-85%, а термін експлуатації сміттєзвалища в м.Виноградів закінчився”, — йдеться у відповіді.

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Централізований збір та видалення відходів здійснюють 36 спеціалізованих підприємств — це ТОВ “АВЕ Ужгород”, “АВЕ Мукачево”, “АВЕ Виноградово” та “Берег Вертікал”. Вони вивозять тверді побутові відходи зі 199 населених пунктів краю, всього ж в області централізований вивіз відходів організовано в 491 з 608 населених пунктів, тобто у 80,75%. Забирають сміття від людей самостійно підприємства, організації, окремі приватні структури чи спеціалізовані комунальні служби при сільрадах.

“Роздільний збір твердих побутових відходів (скла, пластику, макулатури та металобрухту) впроваджено в містах Ужгород, Перечин, Виноградів, Іршава, Рахів, смт.Бичків, у Баранинській, Дубівській, Ясінянській, Середнянській, Вилоцькій, Вільховецькій, Виноградівській, Королівській, Питерфолвіській, Жденіївською, Нижньоворітській, Вишківській, Керецьківській, Горінчівській, Драгівській, Колочавською, Синевирською, Хустською територіальних громадах (всього в 193 громадах області)”, — відповіли в Департаменті.

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Ресурсоцінні складові цих відходів передаються на спеціалізовані підприємства.

Varosh,

Фото: Радіо Свобода, рятувальники прибирають Боржаву

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