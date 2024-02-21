Металеве серце для збору кришечок на переробку з’явиться в Ужгороді

Конструкція у вигляді серця слугуватиме і як пункт збору пластикових кришечок, і як оригінальна фотозона. Всі отримані з переробки від зібраних кришечок кошти спрямовуватимуть на підтримку ЗСУ.

Як розповів у коментарі Varosh керівник Станції заготівлі вторсировини «Проектна, 3» Руслан Шварц, схожі металеві серця різних форм і розмірів давно є звичною практикою для інших міст України та Європи. В Ужгороді така конструкція, що слугуватиме пунктом прийому пластикових кришечок, з’явиться вперше – раніше кришечки за власною ініціативою збирали хіба що в бокси та коробки в окремих супермаркетах, магазинах чи навчальних закладах.

«Ми вирішили спробувати встановити таке серце і подивитися, як будуть до такої ініціативи ставитися містяни і як на неї відреагують. Найперше її завдання – це привернути увагу до необхідності сортування та збереження екології. З цією метою ми зробили серце яскравим, пофарбували в червоний колір, щоб воно ще могло бути оригінальною фотозоною», – розповів Руслан Шварц.

Конструкція має як у висоту, так і в ширину 1, 10 м. На ній буде 2 отвори, куди люди зможуть вкидати кришечки. Отвори навмисне зробили такого розміру, аби туди поміщалися кришечки максимум від пляшок до 5 літрів – аби убезпечити потрапляння в серце іншого сміття.

«На конструкції з обох боків буде інструкція, що це, для чого, що в неї можна і не можна кидати. Однак ми не виключаємо можливості, що деякі несвідомі люди можуть використати її як смітник, тому перестрахувалися. Також важливо, щоб містяни не залишали зібрані кришечки, наприклад, у пакетику, поруч із серцем», – розповів Руслан Шварц.

За його словами, обслуговувати конструкцію будуть у міру наповнення. Зібрані кришечки відправлятимуться на переробку на заводи з переробки полімерів, а на отримані кошти – закуповуватимуть необхідні речі для армії. Таким чином, від цієї ініціативи буде подвійна користь, каже Руслан Шварц: люди не викидатимуть кришечки де прийдеться, до всього, ще й буде користь для війська.

«Раніше ми відправляли кошти за сировину, отриману безплатно, на підтримку притулку «Барбос», від початку повномасштабної війни – купуємо щось для армії. Взимку це були шини, влітку – турнікети, минулої зими – комплекти термобілизни», – розповів керівник Станції.

Конструкцію для збору кришечок виготовили в Ужгороді місцеві майстри. Всі роботи робилися коштом Станції заготівлі вторсировини «Проектна, 3». «Це некомерційна історія взагалі, ми виготовили це серце власним коштом, на все знадобилося 10 тис. грн, в цю суму включений також і монтаж», – уточнив Руслан Шварц.

Встановити серце в Ужгороді планують до кінця лютого. Наразі розглядають 2 локації, де воно може бути змонтоване: або в Боздоському парку, або десь у центральній частині міста.

Varosh,

Головне фото ілюстративне

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