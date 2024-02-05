Близько 100 людей щодня здають відходи на переробку на першому “Екологічному острівці” в Ужгороді. Де буде наступний

Впродовж місяця в Ужгороді працює перший «Екологічний острівець» – спеціальна локація, де можна здати відходи на переробку.

За цей час містяни здали тут 3,5 тисячі кг вторсировини, повідомили у компанії «АВЕ Ужгород».

«Екологічний острівець» працює по вул. Міцкевича, 9. Тут можна здати пластик, картон та папір, скло, алюмінієві банки, батарейки, металобрухт, які відтак працівники компанії відправляють на переробку. Також на майданчику прийматимуть будівельні та ремонті відходи.

Як повідомили Varosh у компанії АВЕ Ужгород, «Екологічний острівець» покликаний популяризувати сортування відходів та надихати людей до сортування. І, судячи з першого місяця роботи локації, він цієї мети досягає, адже, як відзначають в АВЕ Ужгород, результат у 3,5 тис. кг зданих відходів значно перевищує попередні прогнози.

Найбільше ужгородці здають на острівці скло (якщо рахувати вагу) та пластик (якщо враховувати кількість). Великогабаритні та ремонтні відходи здають не надто часто.

За один день відходи на локацію приносять приблизно 100 людей.

У майбутньому компанія планує облаштувати в місті ще 7 таких “Екологічних острівців”.

Наступний вже незабаром має з’явитися на вул. Шумній.

Varosh,

Інфографіка зі сторінки АВЕ Ужгород

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