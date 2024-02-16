Машину відсортованого сміття вивезли з трьох сіл Жденіївської ТГ на Мукачівщині

В селі Щербовець в Жденіївській селищній громаді на Мукачівщині організували збір вторсировини. З трьох сіл громади — Щербовця, Збин та Жденієва — зібрали повну машину пластику, скла та жерстяних банок, розповіла Varosh волонтерка ГО “Save Пікуй” Адріанна Шраммел.

— У Жденіївській громаді, а там 12 сіл, практично немає вивозу сміття, тому що через переповненість полігонів вони ніяк не можуть укласти угоду про вивезення відходів. Тому сортування відходів — це єдиний вихід із ситуації, коли села в цій громаді поступово засмічуються. Переважно люди викидають сміття в потік і не замислюються над тим, до чого це призведе. — пояснила вона. — Наразі до сортування сміття долучається менше половини жителів Щербовця, але ми працюємо і з рештою, щоб таких людей ставало більше.

Вивозить сміття Дмитро Герц, підприємець з мукачівської станції переробки вторсировини. Волонтери ГО “Save Пікуй” співпрацюють з іншими екоактивістами і так поступово працюють над очищенням сіл громади від сміття.

— Спочатку, роки 2 тому, коли ми починали працювати з людьми, ми з 12 сіл ледь набирали 1 машину відходів. А тепер уже 2 машин мало. Збираємо в середньому раз на 2 місяці, але все залежить від погоди, бо села гірські і машина туди не завжди може виїхати. 17 та 22 листопада люди з громади здали 4780 кг скла та 410 кг пластику! Це дуже важливо, бо це не потрапить у річку, — каже голова ГО “Save Пікуй” Наталя Вишневська.

Волонтери чистять потік, але розуміють, що їх мало. На ці збори відсортованого сміття Жденіївська сільська рада щоразу дає працівників, які вичищають клітки, в які люди скидують скло та пластик. Андріанна Шраммел розповіла, що найкраще комунікація налагоджена в Щербовці.

— Там забирають сміття з кожного дворогосподарства, яке регулярно здає відзоди. Заступник голови, Василь Богут іде нам назустріч і допомагає в наших проханнях.

Зі слів волонтерки, наразі територіальна громада дуже потребує сміттєвоз, який значно спростив би процес вивезення відходів з сіл.

Наступного тижня збиратимуть відходи з сіл Розтоки, Кечірне, Буковець, Пашковець, Грабівниця, Ялове, Підполоззя.

Varosh,

Фото зі сторінки Save Пікуй