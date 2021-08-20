5 років Їж Двіж! Як пройшов міні-фестиваль на набережній в Ужгороді (ФОТО)

14 серпня бренд ужгородської вуличної їжі “Їж Двіж” відсвяткував 5-річчя та організував міні-фестиваль на набережній Незалежності. Тут створили фуд-корт, ярмарок, спортивну, дитячу й музичну території. Ідея – від Аммара Кальмара, засновника Їж Двіж, Kebabushka, Експресо.

Фуд-корт: Їж Двіж, Riverside. Speciality coffee roastery and brew bar, Simple cafe store, Brewfort craft beer bar, Sushi Lee, Alice.

Крамниця просто неба: від “Чорний ринок” – ту як нові речі (одяг, посуд, килимки, книжки, прикраси тощо), так і старі унікальні речі за безцінь.

Спорт: студія BODYZONE.

Дитяча анімація: Я сям – центр розвитку дітей та дозвілля мам.

До речі, приїхав культовий червоний автобус “Їж Двіж”, який став частиною дитячого простору.

Музика й танці: Tequila band, студія Colyour і перший сет від Аммара Кальмара.

Атмосфера: Max Naumenko a.k.a Rudskoi та ведучий заходу Геннадій Копитчак.

А ще відбувся аукціон крутих лотів, кошти з якого будуть спрямовані на підтримку притулку для тварин “Барбос“.

Varosh

Фото: Карл Смутко