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Новини

5 років Їж Двіж! Як пройшов міні-фестиваль на набережній в Ужгороді (ФОТО)

20 Серпня 2021 316

14 серпня бренд ужгородської вуличної їжі “Їж Двіж” відсвяткував 5-річчя та організував міні-фестиваль на набережній Незалежності. Тут створили фуд-корт, ярмарок, спортивну, дитячу й музичну території. Ідея – від Аммара Кальмара, засновника Їж Двіж, Kebabushka, Експресо.

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Аммар Кальмар.

Фуд-корт: Їж Двіж, Riverside. Speciality coffee roastery and brew bar, Simple cafe store, Brewfort craft beer bar, Sushi Lee, Alice.

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Крамниця просто неба: від “Чорний ринок” – ту як нові речі (одяг, посуд, килимки, книжки, прикраси тощо), так і старі унікальні речі за безцінь.

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Спорт: студія BODYZONE.

Дитяча анімація: Я сям – центр розвитку дітей та дозвілля мам.

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До речі, приїхав культовий червоний автобус “Їж Двіж”, який став частиною дитячого простору.

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Музика й танці: Tequila band, студія Colyour і перший сет від Аммара Кальмара.

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Атмосфера: Max Naumenko a.k.a Rudskoi та ведучий заходу Геннадій Копитчак.

А ще відбувся аукціон крутих лотів, кошти з якого будуть спрямовані на підтримку притулку для тварин “Барбос“.

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Фото: Карл Смутко

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