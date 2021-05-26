7 закладів в Ужгороді, які щойно запрацювали чи ось-ось відкриються

Розповідаємо про нові гастрономічні локації в Ужгороді. Тут Мексика, Азія та Сучасна українська кухня. І ще десерти, матча і пуер. Словом, достатньо тематичного.

Мексиканська кухня

Можливо, ви помічали сонячні білборди з надписом “Мексиканська кухня”? Відкрилися! Тепер тандем тако й текіли – в Ужгороді. Власне, три види тако й текіла з яскравих чарок. Звісно, в меню є буріто, приготують і без м’яса, якщо забажаєте. Королева всьому – пікантність чилі, проте можете її регулювати. До речі, навіть кава – гаряча штучка. Її так і називають “Мексиканська”.

Адреса: Ужгород, вул. Мукачівська, 4, Будинок побуту, навпроти магазину “1 minute”.

ManGo. Кухня

Заклад ManGo, що на площі Петефі, раніше фокусувався на напоях та десертах, а нещодавно впровадив кухню і розширив територію. Поруч відкрилася насправді інстаграмна зала. Така вінтажна, космічна, як і концепція бренду, сповнена радісною атмосферою. Щодо меню, то тут почали готувати переважно піцу, пасту й салати.

Адреса: Ужгород, площа Петефі, 21.

Pelevina

Оксамитовий простір, стриманий сірий із ніжним вкрапленням рожевого, багато денного світла й акцент витончених люстр. Тут десерти, лимонади, молодіжний bubble tea. А ще матча різних кольорів, яка неймовірно бадьорить, тож є аналогом кави. Також у барній карті – чай Пуер, який лагідно створює настрій.

Адреса: Ужгород, вул. Капушанська, 34/5, навпроти Білочки.

Cake House

Бренд спеціалізується на випічці для свят, але тепер десерти можна скуштувати в закладі. Лаконічний інтер’єр, яскраві тістечка власного виробництва, добра кава, лимонади. Такого закладу бракувало саме в цій частині Ужгорода.

Адреса: Ужгород, вул. Можайського, 22а.

Липа

Мелодійна назва – “Липа”. І так без англійської чи трендових гастрономічних слів. Назва невипадкова, адже заклад розташований на набережній Незалежності. Тут готуються до відкриття, обіцяють саме Сучасну українську кухню. Шеф-кухар – Роберт Травницький, який знається на тонкощах локальності, сезонності страв й модерному переосмисленні традиційної української кухні з авторським баченням.

Щодо інтер’єру, то він напрочуд світлий і лаконічний. А більше й не треба.

Адреса: набережна Незалежності, 9.

Паназійська кухня

Тут тільки натякнемо, що очікуються зміни в одному із закладів у центрі міста. Тепер там експериментують із паназійською кухнею. Це свіжий тренд у світі, така кухня об’єднує різні кулінарні традиції східних країн. Тому очікуємо нові смакові поєднання, нові структури в стравах.

The Fish

Бачили білборд “The Fish”? Так, ми теж заінтриговані і з нетерпінням очікуємо відкриття. ♥

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото – з фб-сторінки ресторану “Липа”