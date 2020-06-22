Валя, Коля і BODYZONE: як вони перетворили Ужгород на спортивне місто та закохали у фітнес

Люди, які роблять зміни або changemakers – це про них. Кілька років тому Валя Фомішкіна повернулася до рідного міста з Києва, де успішно працювала фітнес-інструкторкою. Утім не сама, а з «підсиленням». Та ще й яким! Усі, хто знає Колю Фомішкіна, розуміють, що далі, після імені, продовжувати не треба. Але для того, аби все ж розповісти про нього читачам, яким досі не трапилося нагоди з ним поспілкуватися, скажемо, що це людина-мотор, безкінечно натхненний і надихаючий, легкий та цілеспрямований. Власне, усі ж ці слова бездоганно характеризують і Валю. Ви вже напевно зрозуміли, чому разом ця пара перевернула уявлення ужгородців про спорт, біг, змагання, тренування та харчування.

Знайомимо вас з Валею та Колею та розповідаємо трохи про їхнє професійне і, у той самий час, повсякдення життя.

Старт у Києві

Валя: В Києві я працювала в рекламному BTL агентстві – зовсім не пов’язаному зі спортом. І тоді у світі івентів та рекламних подій познайомилась з Миколою. Саме він показав мені фітнес-індустрію, де здоров’я було набагато більше, ніж в івент-індустрії, що мене і зацікавило. А з танцювальним минулим мені було доволі легко розпочати свій новий кар’єрний шлях. Натомість, сьогодні я дуже вдало поєдную знання з маркетингу, менеджменту та фітнесу у BODYZONE.

Коля: Все життя я займався велоспортом. На жаль, спорт на витривалість передбачає, що на власному чистому здоров’ї ти не виїдеш. Тому він вимагав великої кількості допінгу, а я був не готовий до цього. Також через велику кількість моїх запитань типу «чому» й «навіщо» ми «не зійшлися» з тренером.

З Валентиною ми познайомилися, коли я вчився в університеті на 2 курсі. Індустрія фітнесу в Україні почала розвиватися дещо пізніше. Я побачив, що фітнес не закінчується на роботі вчителем фізкультури. Перший мій фітнес-клуб був за містом та закритого типу. Щоб туди дістатись, я витрачав десь 1,5 години на велосипеді.

Перша моя посада – тренер з групових напрямків сайкл (спінінг), тренажерний зал був для мене просто космосом. Максимум, що я тоді знав, це назви тренажерів. Першу співбесіду на посаду персонального тренера я провалив, але керівник побачив бажання розвитку та самореалізації і надав можливість для навчання.

Валя: Я починала фітнес-кар’єру із тренера танцювальних групових програм. Одного разу довелося замінити тренера з пілатесу. Часу на підготовку до програми було небагато. Але знання, які довелося отримати за короткий період власними зусиллями закохали мене у напрямок Mind and Body назавжди. Усвідомлений рух, дихання та вивчення тіла людини мене захопили.

Робота фітнес-тренером мене не влаштовувала лише з однієї причини – керівництво не надавало змогу реалізовувати свої ідеї та бажання повною мірою.

BODYZONE в Ужгороді

Коля: У нас уже була своя концепція та ідея. Перевага в тому, що ми завжди пропонували розпочати із фітнес-тестування, яке ми самі розробляли і пропрацьовували. Цим і завоювали довіру. Особливість нашої студії – персоналізація тренувального процесу.

Після запуску ютюб-проєкту New Body про нас почули і ми почали розвиватись швидше. Потрібен був рік, щоб з нами познайомились, почали впізнавати, а найголовніше – довіряти.

Валя: Сьогодні у нас найкращі клієнти, і ми хочемо їм відповідати. Зараз працюємо над новим проєктом. Це буде BODYZONE, але абсолютно новий. Це і про формат, і про наповнення, і про приміщення.

Думаю ми привернули увагу ужгородців своїм неформатом. Тренування на вулиці, групи унісекс та підготовка до аматорських змагань. Саме змагання для багатьох наших спортсменів стали найкращою мотивацією для систематичних тренувань. Ми показали, що медаль сьогодні може отримати кожен.

Тренування і фітнес повинні бути водночас і розвагою. Бо спорт має приносити задоволення, змушувати себе – нікому не цікаво.

Щиро дивуюся, що досі в Ужгороді можна почути слово «шейпінг». Забудьте його! Шейпінг помер років 20 тому. Але приємно, що завдяки нашій студії місто вже вивчило поняття функціонального тренінгу, outdoor та починає вивчати МФР, mobility та animal flow.

Аматорські змагання

Коля: Наш перший забіг, коли ми залучили своїх клієнтів, був на Буковелі. Це був один з найскладніших трейлранів (біг гірською місцевістю). До того ми декілька разів намагались зібрати людей на різні забіги, але ніхто не погоджувався. Аж поки одного разу не прийшла Олеся, яка в той час готувалася до напівмарафону в Мукачеві, і сказала, що поїде з нами на змагання. Це була перемога!

Валя: Цей рік був переломним: у нас змінилися клієнти, цінності, бачення та плани на розвиток. Микола був на змаганнях чемпіонату Європи з забігів з перешкодами, де показав дійсно крутий результат, але ж завжди хочеться більше. Після повернення в Україну зрозуміли, щоб брати участь у змаганнях такого рівня, треба десь тренуватись, потрібен спеціалізований майданчик. OCR-майданчики та клуби роблять люди, які самі і виступають на подібних змаганнях. Спорт новий для нашої країни, тож сертифікованих спеціалістів з підготовки до OCR-змагань у нас ще немає. Тому ми знову поринаємо у те, що є новим і не розвиненим.

Коля: Такі змагання цікаві тим, що тіло розвивається у багатьох напрямках. Це повністю відповідає нашій філософії персонального тренінгу, де людина повинна сама для себе бути тренажером і розвивати власне тіло. Сила, спритність, витривалість, координація – все має бути на одному рівні.

OUTDOOR майданчик в Ужгороді та тренування на відкритому повітрі

Валя: Сьогодні в парку Підзамковому існує наш OUTDOOR-майданчик. За 2 роки нам вдалося створити місце для спортивного відпочинку з TRX-конструкцією та обладнанням для тренувань OCR (забіги з перешкодами). Майданчик є абсолютно безкоштовним для відвідування. У вихідні дні є можливість потрапити на відкриті групові тренування BODYZONE, про які завжди можна дізнатися на наших сторінках у соцмережах. Минулого літа ми збирали понад 30 людей в групі. І якщо не соромитися, то наші тренування дійсно мотивують та заряджають позитивною енергією. Сьогодні людей менше, причина всім відома, але тренування у нас все такі ж запальні.

На розвиток outdoor-майданчика у нас плани амбіційні, і самим страшно. Клієнти навіть допомогли в візуалізації нашої мрії у вигляді 3D-моделі. Тож у нас повністю готовий проєкт, який чекає свого інвестора.

Спорт і життя

Коля: Спорт допомагає з легкістю долати труднощі життя. Він вчить впевненості у прийнятті рішень, доводити справи до кінця, досягати поставлених цілей, отримувати задоволення від процесу та мріяти. Коли тобі важко, не вдається впоратись з вправою чи завданням допомагає підтримка. І наші спортсмени дійсно оцінили силу підтримки, тож нашу голосну банду можна почути на будь-яких змаганнях.

Приємно бачити результат своєї праці не тільки у втрачених кілограмах клієнтів чи у кількості підтягувань. Що дійсно надихає – це щирі посмішки, емоції, ком’юніті однодумців та нереально крутих людей! Приємно спостерігати прогрес у кількості людей на тренуваннях, змаганнях та наших спортивних і не дуже вечірках. Найбільшу кількість ми зібрали на змагання у Львові – 20 спортсменів, а от всі рекорди поки що б’ють вечірки, де рекордною кількістю було понад 100 людей на дні народженні під назвою Fuck Diet.

Валя: Людина збоку бачить лінію старту і лінію фінішу. А учасник змагань бачить, як мінімум, двомісячний план підготовки, лінію старту, стратегію подолання дистанції та перешкод, бажану фінішну ейфорію і нарешті винагороду, будь то медаль, пляшка шампанського чи келих пива. Людина, яка перетинає фініш, відчуває самоствердження, гордість та віру в себе. Відчуття, коли на тебе одягають медаль, ні з чим не зрівняти. Це потрібно відчути.

Коля: Мені подобається Київ, його масштаби. Але раніше Київ був синонімом до слова можливість та самореалізація. Сьогодні завдяки соцмережам кордони між містами та країнами стерлись. Тепер неважливо, де ти живеш, щасливим можна бути будь-де. Тому не шкодую, що ми поїхали в Ужгород. Бо навіть фітнес-тренер преміум-класу може не допомогти реалізувати себе. Ми уже прийшли до того формату, коли хочеться віддати, навчити і поділитись досвідом. Головне, розуміти свою тактику, куди ти йдеш і бачити свою ціль.

Росана Тужанська, Varosh

Фото: Карл Смутко та з архіву BODYZONE